Enea poprawiła wyniki w wytwarzaniu i wydobyciu, ale jest też spory odpis

Grupa kapitałowa Enea w pierwszym półroczu 2022 poprawiła wyniki w segmentach Wytwarzanie i Wydobycie, przy jednoczesnych spadkach w działach Dystrybucja i Obrót. Spółka dokonała jednak odpisów na rezerwy, co obciążyło wyniki w niektórych segmentach.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Enea wyniosły w pierwszej połowie 2022 roku 14,7 mld zł, zysk EBITDA (wynik przez opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) - 1,83 mld zł, a zysk netto - 861 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych segmentach wyniósł: w segmencie Wydobycie - 606 mln zł, Wytwarzanie - 673 mln zł, Dystrybucja- 634 mln zł, Obrót -34 mln zł.

Produkcja węgla netto wyniósł w pierwszym półroczu 5,6 mln ton, całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 13,3 TWh, sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym - 10,2 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym - 12 TWh.

Spółka podała, że w obszarze Wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla, spowodowanej większym wolumenem i wyższą ceną sprzedaży węgla kamiennego, częściowo skompensowanej wzrostem kosztów działalności operacyjnej. W obszarze Wytwarzanie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu wyniku w Segmencie Ciepło głównie na skutek wzrostu marży.

Spadek wyniku w obszarze Dystrybucja jest natomiast efektem wyższego poziomu kosztów operacyjnych, niższej marży z działalności koncesjonowanej oraz niższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

W obszarze Obrót spadek wyniku EBITDA wynika głównie z niższego poziomu zrealizowanej marży na rynku detalicznym na skutek gwałtownego wzrostu cen zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego na rynku hurtowym.

Wynik Enei jest obciążony przez ponad 500 mln zł rezerwy

W samym drugim kwartale skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 7,5 mld zł, zysk EBITDA - 779 mln zł, a zysk netto - 313 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności ukształtował się następująco: Wydobycie - 332 mln zł, Wytwarzanie - 53 mln zł, Dystrybucja - 323 mln zł, Obrót - 53 mln zł.

W tym czasie Produkcja węgla netto osiągnęła 2,8 mln ton, całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto - 6,8 TWh, sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym - 4,9 TWh, sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym - 5,8 TWh.

Co istotne, wstępne wyniki uwzględniają zmianę rezerw na umowy rodzące obciążenia w obszarze Wytwarzanie i w obszarze Obrót w łącznej wysokości około 511 mln zł oraz wpływ zwiększenia pozycji "Rezerw na inne zgłoszone roszczenia" w obszarze Obrót o ok. 74,9 mln zł w stosunku do stanu na 31 marca 2022 roku.