Enea pozostaje z Astorią Bydgoszcz na kolejny sezon

Kolejny rok zawodnicy Klubu Koszykarskiego Astoria Bydgoszcz mogą liczyć na zaangażowanie sponsora tytularnego - Enei. To ósmy rok z rzędu współpracy Enei z Astorią Bydgoszcz, dzięki której drużyny klubu występują pod nazwą Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz.

Bydgoscy koszykarze w zbliżającym się sezonie 2023/2024 ponownie wystąpią pod nazwą Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz. To już ósmy rok z rzędu, kiedy energii klubowi dodaje koncern energetyczny Enea. W drużynach rezerw w 2 i 3 lidze oraz w grupach młodzieżowych również Enea będzie sponsorem tytularnym. W nadchodzącym sezonie pierwsza drużyna ma jeden cel - walka o awans i powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej.

– Ostatni sezon miał słodko – gorzki smak. Jako pierwsza drużyna zawiedliśmy naszych sponsorów i kibiców. Dlatego tym bardziej doceniamy, że możemy liczyć na naszego sponsora tytularnego – Eneę, która będzie z nami w sezonie 2023/2024. Klub to nie tylko pierwsza drużyna i cieszy nas rozwój organizacji jako całości. Nasza drużyna rezerw wywalczyła awans do 2 ligi, w nowym sezonie będziemy posiadali również drugą drużynę rezerw w 3 lidze. Ponownie dzięki wsparciu Enei wystąpimy w Europen Young Basketball Leauge i będziemy dalej rozwijać naszą Akademię dla najmłodszych bydgoszczanek i bydgoszczan – powiedział Bartłomiej Dzedzej prezes zarządu KK Astoria Bydgoszcz S.A. Zrobimy wszystko aby wspólnie dalej rozwijać koszykówkę męską w Bydgoszczy i dać dużo radości oraz powodów do dumy naszym sponsorom i kibicom - dodał Dzedzej.