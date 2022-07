Enea przestrzega przed fałszywymi SMS-ami i mailami od oszustów

Grupa Enea przestrzegła w czwartek klientów przed fałszywymi mailami i SMS-ami, za pomocą których oszuści, podszywając się pod firmę energetyczną, próbują wyłudzić dane potrzebne do korzystania z bankowości elektronicznej.

"Klienci Enei informują o otrzymywaniu podejrzanych wiadomości SMS i e-maili, w których oszuści podszywają się pod sprzedawców energii, próbując wyłudzić pieniądze, dane osobowe lub bankowe. Enea apeluje o ostrożność i prosi klientów o zgłaszanie otrzymywanych fałszywych informacji" - podało w czwartek biuro prasowe Grupy Enea.

Jak wskazano w komunikacie, oszuści wysyłają do klientów wiadomości SMS lub e-maile, w których informują np. o rozpoczęciu postępowania egzekucyjnego, niedopłacie za fakturę lub nieuregulowaniu należności, grożąc przy tym demontażem licznika. W wysyłanych wiadomościach przestępcy podają link do płatności elektronicznych. Spółka przestrzega, że skorzystanie z niego spowoduje przekazanie oszustom danych do logowania, które mogą zostać wykorzystane do kradzieży pieniędzy z konta klienta.

Firma energetyczna apeluje do klientów o szczególną ostrożność i niewpłacanie pieniędzy na numery kont rozsyłanych w fałszywych wiadomościach: mail i SMS.

"Spółka informuje, że w korespondencji przypominającej o terminie zapłaty czy zaległościach w płatnościach nie wysyła swoim klientom linków kierujących do płatności elektronicznych. W komunikatach przesyłanych przez Eneę znajduje się indywidualny numer konta, na które klient powinien uregulować zaległości. Stan rozliczeń z Eneą można zweryfikować w bezpieczny sposób na elektronicznym koncie klienta w eBOK, korzystając ze zdalnych kanałów (czat, e-mail) lub kontaktując się z infolinią 611 111 111" - zaznaczono w komunikacie.

Jak dodano, klienci Enei mogą zgłaszać podejrzane wiadomości na adres mailowy: cert@enea.pl. Do zgłoszenia powinni dołączyć zrzut ekranu lub treść otrzymanego komunikatu. Informacje od klientów o fałszywych wiadomościach Enea przekazuje organom ścigania.