Enea rozpocznie 2023 r. w nowej strukturze organizacyjnej

Grupa Enea rozpoczyna przygotowania do przekazania aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Spółka zakłada, że rozpocznie 2023 r. w nowej strukturze organizacyjnej - poinformował zarząd Grupy Enea na konferencji wynikowej.

W II kwartale pracować będziemy nad przygotowaniem organizacji wewnętrznej spółek, III kwartał to due dilligence aktywów, IV kwartał to przygotowania dokumentacji - poinformował prezes Grupy Enea Paweł Szczeszek.

Dodano, że nie ma jeszcze wyceny aktywów węglowych spółki które trafią do NABE.

Zaznaczono, że autor wyceny będzie musiał brać pod uwagę warunki obecne, w jakich działa spółka, ale także kolejne lata, które będą mniej korzystne na rynku węgla. Zdaniem zarządu Enei bowiem dekarbonizacja sektora energetycznego będzie postępować.

"Przygotowujemy się do wydzielenia aktywów na wielu polach. W II kwartale pracować będziemy nad przygotowaniem organizacji wewnętrznej spółek, III kwartał to due dilligence aktywów, IV kwartał to przygotowania dokumentacji" - poinformował prezes Grupy Enea Paweł Szczeszek.

Dodano, że nie ma jeszcze wyceny aktywów węglowych spółki które trafią do NABE. Zaznaczono, że autor wyceny będzie musiał brać pod uwagę warunki obecne, w jakich działa spółka, ale także kolejne lata, które będą mniej korzystne na rynku węgla. Zdaniem zarządu Enei bowiem dekarbonizacja sektora energetycznego będzie postępować.





Prezes pytany, czy wchodząca w skład Grupy Energa firma Lubelski Węgiel Bogdanka trafi do NABE, odpowiedział, że firma ta jest jest spółką publiczna i jeśli o nią chodzi to "są jasne ścieżki zbywania aktywów".

"Na obecnym etapie nie ma potrzeby notyfikowania NABE, a jeśli finalnie Komisja będzie musiała ją wydać, to jesteśmy przekonani, że będzie to decyzja pozytywna" - stwierdził Paweł Szczeszek.

Wydobycie węgla w Bogdanka LW wyniosło 453 mln ton. Enea planuje jednak zwiększyć to wydobycie do 679 mln ton w 2022 roku

Program transformacji sektora energetycznego zakłada, że kontrolowane przez państwo spółki energetyczne - PGE, Enea oraz Tauron - które są obecnie właścicielami 70 bloków węglowych, dokonają wewnętrznej integracji aktywów wokół jednej spółki. Następnie Skarb Państwa nabędzie od nich udziały w tych podmiotach. Wśród nabywanych aktywów znajdą się również kopalnie węgla brunatnego, jako nierozerwalnie związane z jednostkami wytwórczymi korzystającymi z tego paliwa.

Następnie - jak informowało MAP - po nabyciu tych aktywów Skarb Państwa dokona ich integracji w ramach jednego podmiotu. Integratorem ma być spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która zacznie działać jako spółka pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

W założeniu NABE będzie podmiotem w pełni samowystarczalnym, będzie prowadzić jedynie inwestycje oraz modernizacje niezbędne dla bieżącego utrzymania sprawności eksploatowanych bloków węglowych. Nie będzie natomiast budować nowych, a wraz z wprowadzeniem do systemu nowych nisko oraz zeroemisyjnych źródeł wytwórczych będzie stopniowo wycofywać bloki węglowe.