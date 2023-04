Enea sponsorem tytularnym największych zawodów triathlonowych w Polsce

Ponad 4 tys. zawodników i 25 tys. kibiców przyciągają co roku zawody Enea Bydgoszcz Triathlon. Koncern energetyczny Enea już od siedmiu lat dodaje energii wydarzeniu, które stało się największą imprezą triathlonową w Polsce. Enea kontynuuje również współpracę przy debiutujących w ubiegłym roku zawodach w Żninie, których tegoroczna edycja już cieszy się dużym zainteresowaniem triathlonistów.

Enea Bydgoszcz Triathlon to wyjątkowe wydarzenie, które dla wielu osób jest pierwszym w życiu zetknięciem z triathlonem. Impreza ta łączy debiutantów i profesjonalnych zawodników. Jest to również wydarzenie rodzinne oraz impreza dostępna dla mieszkańców Bydgoszczy. To już siódmy rok współpracy Enei z organizatorami bydgoskiego triathlonu. Enea została również po raz drugi sponsorem tytularnym debiutujących w 2022 r. zawodów w Żninie – już 28 maja zawodnicy rozpoczną sezon podczas Enea Żnin Triathlon. Tego dnia Enea przygotuje wiele atrakcji dla zawodników, kibiców i mieszkańców.

– Od 9 lat wspieramy polski triathlon, budując wspólnie rozpoznawalność tej wymagającej, ale przynoszącej wiele emocji i radości dyscypliny sportu. Zaangażowanie w triathlon jest dla nas szczególnie ważne, ponieważ w zawodach biorą udział również nasi pracownicy. Bydgoszcz i Żnin to miasta z terenu, na którym Enea od lat jest obecna biznesowo. Dlatego też po raz kolejny będziemy sponsorem tytularnym imprez, które przyciągają nie tylko zawodników, ale i wielu kibiców – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

7-9 lipca w Bydgoszczy na starcie staną zawodnicy z całego świata, rywalizując aż w czterech dystansach: od najkrótszych przeznaczonych dla amatorów, po popularną "połówkę", na której startują najbardziej doświadczeni zawodnicy. Z kolei na zaplanowane na 28 maja zawody w Żninie już teraz liczba zgłoszeń dwukrotnie przekroczyła pierwszą edycję imprezy.

– Od początku naszym celem było przygotowanie zawodów, w których będzie mógł wystartować każdy, niezależnie od poziomu wytrenowania. Najkrótsze dystanse zajmują przeciętnemu amatorowi nieco ponad godzinę, dlatego bardzo łatwo nam przekonać do startu tych, którzy dopiero są na początku swojej sportowej przygody. Bardzo cieszymy się, że w misji upowszechniania triathlonu towarzyszy nam Enea. Od 2017 r. korzystamy z kluczowego wsparcia, które pozwala nam ciągle podnosić poziom wydarzenia, a także zagwarantować uczestnikom i kibicom dodatkowe atrakcje bezpłatne zawody dla dzieci, kilka stref sportowych aktywności czy bardzo popularną transmisję online. Dzięki takiej współpracy zyskują wszyscy: zawodnicy, kibice i mieszkańcy miast, w których organizujemy zawody – opowiada Aleksander Skorecki, współorganizator wydarzenia Enea Bydgoszcz Triathlon i Enea Żnin Triathlon.

Enea Bydgoszcz Triathlon jest jednym z największych wydarzeń multisportowych na świecie i największą imprezą triathlonową w Polsce. Zawody w centrum Bydgoszczy przyciągają nie tylko wyjątkową, rodzinną atmosferą, ale też zróżnicowanymi dystansami czy zadaszonymi strefami zmian. Organizatorzy zapewniają aż cztery możliwości startu: od Super Sprintu i 1/8 idealnych dla debiutantów, aż po wymagającą 1/4 czy bardzo szybką „połówkę”. Oprócz zawodów indywidualnych, na Enea Bydgoszcz Triathlon odbywa się rywalizacja sztafet oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Prawników i Lekarzy w triathlonie. Zawody zdobyły tytuły: Debiut Roku (2015) i Impreza Roku (2015, 2016, 2018) przyznane zawodom przez środowisko triathlonowe.

Enea Żnin Triathlon to zawody w samym centrum przepięknych Pałuk, idealne na rozpoczęcie sezonu startowego. W ramach Enea Żnin Triathlon można wystartować aż na trzech dystansach: 1/8 (475m pływania, 22,5 km jazdy rowerem, 5,25 km biegu), 1/4 (950m pływania, 45 km jazdy rowerem,10,55 km biegu), 1/2 (1900m pływania, 90km jazdy rowerem, 21,1km biegu). Na każdym z trzech dystansów można wystartować indywidualnie lub w 3-osobowej sztafecie (każdy z uczestników bierze udział w jednej dyscyplinie wchodzącej w skład triathlonu).