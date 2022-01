Enea uruchomiła kolejne gazowe źródło kogeneracyjne

Elektrociepłownia Zachód to nowe źródło kogeneracyjne Miejskiej Energetyki Cieplnej (MEC) Piła. Instalacja oparta o trzy źródła gazowe i kolektory słoneczne kosztowała 48,6 mln zł brutto.

Modernizacje i rozbudowa

Inwestycja wpisuje się w założenia unijnych regulacji a także projektu Polityki Energetycznej Państwa do 2040 roku, który zakłada modernizację polskiego ciepłownictwa i rozwój nowoczesnej kogeneracji.W nowym obiekcie zastosowano aż trzy rozwiązania wygłuszające pracę silników kogeneracyjnych, aby do minimum ograniczyć oddziaływanie instalacji na otoczenie. Dodatkowo na dachu zamontowane są przemysłowe, wysokoefektywne kolektory słoneczne, co pozwoli wykorzystać energię słoneczną w produkcji ciepła i ciepłej wody dla pilan.Grupa Enea modernizuje i rozbudowuje pilskie ciepłownictwo. Od 7 lat funkcjonuje pierwszy w Pile obiekt kogeneracyjny - inwestycja kosztowała przeszło 43 mln zł. Działania obejmują również modernizację sieci ciepłowniczych począwszy od pompowni, poprzez nowoczesne i energooszczędne rury preizolowane aż do modernizacji węzłów indywidualnych i likwidacji węzłów grupowych.Przez ostatnie trzy lata nakłady poniesione na inwestycje i modernizacje sięgnęły blisko 20 mln zł. MEC Piła cały czas minimalizuje wpływ na środowisko, stosując najlepsze rozwiązania dostępne dla branży – w najbliższych dwóch latach firma planuje wydać ponad 15 mln zł na modernizacje i remonty systemu ciepłowniczego Piły.Miejska Energetyka Cieplna Piła świadczy usługi ciepłownicze w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej. Obecnie w Pile działają trzy kotłownie węglowe i jedna gazowa.