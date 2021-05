Enea w 2021 planuje inwestycje na poziomie 2,5 mld zł

Grupa Enea na 2021 rok planuje nakłady inwestycyjne na poziomie 2,5 mld zł. Zaznacza przy tym, że trwają cały czas prace optymalizacyjne związane z poszukiwaniem oszczędności w poszczególnych segmentach działalności. Grupa w 2021 spodziewa się zysku EBITDA na „nieco niższym poziomie niż w 2020 roku”.





W I kwartale 2021 inwestycje mniejsze

- W wytwarzaniu wynik EBITDA (w 2021 roku - red.) będzie zdecydowanie pod presją warunków i okoliczności rynkowych z jakimi mamy do czynienia. Spodziewamy się poprawy wyniku w segmencie obrotu i utrzymania dobrego wyniku w OZE i ciepłownictwie - poinformował Rafał Mucha.Według założeń przedstawionego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych planu zmian w energetyce z grup PGE, Tauron i Enea ma nastąpić wydzielenie elektrowni węglowych i w uproszczeniu przeniesienie ich do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), działającej w formie spółki ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa.- Analizujemy projekt (NABE-red.), który jest w fazie konsultacji i jego wpływ na grupę Enea i sektor energetyczny. Zgadzamy się, że wydzielenie aktywów węglowych przyniesie nowe szanse rozwojowe dla grupy, a elektrowniom, które trafią do NABE da szansę uzyskania odpowiednich form wsparcia, bez których trudno będzie funkcjonować, szczególnie w tej sytuacji. w której się dzisiaj znalazły, tak szybkiego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 - powiedział podczas wideokonferencji Paweł Szczeszek, prezes zarządu Enei.Zgodnie z założeniami projektu NABE nabycie przez Skarb Państwa akcji/udziałów w spółkach zależnych PGE, Enei i Taurona zajmujących produkcją energii elektrycznej z węgla ma nastąpić w II/III kwartale 2022 roku. Mato być poprzedzone m.in. reorganizacją wewnętrzną wskazanych wyżej grup, co ma nastąpić w IV kwartale 2021/I kwartale 2022.Enea poinformowała, że trwa porządkowanie aktywów i przygotowywania do procesu wydzielenia aktywów węglowych.- Przygotowania trwają, jesteśmy w fazie analiz. Zbyt wcześnie, by dokładnie określić moce, które miałyby znaleźć się w NABE - powiedział Paweł Szczeszek.W I kwartale 2021 grupa Enea przeznaczyła na inwestycje ponad 316 mln zł wobec 564 mln zł rok wcześniej. Według informacji zawartych w raporcie za I kwartał 2021 grupa Enea wykonała plan inwestycyjny na ten okres w około 72 proc..- Wykonaliśmy 316 mln zł w I kwartale, porównując z I kwartałem roku 2020 widać istotną różnice, bo było to 564 mln zł, ale trzeba pamiętać, że szczególnie w wydobyciu nastąpi wyrównanie tego wyniku w perspektywie 2021 i kolejne kwartał doprowadzą do dużej zgodności tych nakładów w realizacji- stwierdził Rafał Mucha.Enea podała, że pewne przesunięcia inwestycji w obszarze wytwarzania w elektrowni Połaniec i elektrowni Kozienice też skutkowały tym, że I kwartale 2021 inwestycje w tym obszarze są nieco mniejsze niż w analogicznym okresie 2020 roku.- Planowany capex na 2021 (nakłady inwestycyjne - red.) w planie rzeczowo-finansowym to wielkość zbliżona do roku roku ubiegłego, czyli około 2,5 mld zł. Natomiast trwają cały czas prace optymalizacyjne związane z poszukiwaniem oszczędności w poszczególnych segmentach naszej działalności- poinformował Rafał Mucha.W 2020 roku grupa Enea zrealizowała nakłady inwestycyjne na poziomie 2,4 mld zł wobec niespełna 2,2 mld zł rok wcześniej.