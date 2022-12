Enea walczy z korupcją. Startuje kampanii edukacyjna

Enea będzie promować dobre praktyki prowadzenia biznesu, uświadamiać, jak zapobiegać sytuacjom korupcyjnym oraz promować budowę kulturę organizacyjną opartą o uczciwość - czytamy w komunikacie spółki.

Enea powołała do życia „Drużynę z zasadami #EneaJestFair” jako element kampanii edukacyjnej pod hasłem „Warto być uczciwym, wszyscy na tym zyskujemy!”.

„Jej celem jest promowanie dobrych praktyk prowadzenia biznesu, uświadamianie otoczenia w zakresie zapobiegania sytuacjom korupcyjnym oraz budowa kultury organizacyjnej opartej o uczciwość” - podaje energetyczna firma.

Start akcji zaplanowano na 9 grudnia, czyli w Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji.

Enea przypomina, że zgodnie z definicją, korupcja to żądanie, proponowanie, przyjmowanie lub wręczanie w sposób bezpośredni lub pośredni jakiejkolwiek nienależnej korzyści lub jej obietnicy w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Enea w Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji rozpoczęła kampanię edukacyjną #EneaJestFair pod hasłem „Warto być uczciwym, wszyscy na tym zyskujemy!”. Wśród celów akcji jest budowanie szeroko rozumianej świadomości antykorupcyjnej, podkreślanie jak ważny jest sprzeciw wobec zjawisk korupcyjnych i przedstawianie sposobów reagowania na zjawiska o charakterze korupcyjnym.

Animacja pokazuje, jak zachować się w sytuacji korupcyjnej

- Korupcja to działanie niezgodne z prawem i szeroko rozumianą sprawiedliwością społeczną. Jej konsekwencje dotykają całego społeczeństwa. Prowadzi ona do marnotrawienia środków publicznych, narusza zasady wolności rynkowej i hamuje rozwój gospodarczy. Dlatego na takie działanie nie ma miejsca w Enei, co mocno chcemy podkreślić, rozpoczynając akcję #EneaJestFair, skierowaną przede wszystkim do pracowników Grupy Enea i naszych kontrahentów - podkreśla Paweł Majewski, prezes Enei.

W ramach inicjatywy #EneaJestFair firma przygotowała specjalną stronę internetową, gdzie każdy znajdzie informacje na temat przeciwdziałania korupcji i wewnętrznych regulacji antykorupcyjnych w grupie Enea oraz instrukcję zgłaszania naruszeń związanych z wystąpieniem korupcji. Powstała również animacja, w której znajdują się wskazówki jak zachować się w sytuacji korupcyjnej.

Polska od 2020 roku awansowała o trzy pozycje w Indeksie Postrzegania Korupcji

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2003 r., wraz z przyjęciem „Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji”. Jej stronami jest 189 państw, w tym Polska. Jednocześnie, nasz kraj znajduje się na 42. miejscu Indeksu Postrzegania Korupcji (CPI – Corruption Perceptions Index), ex aequo m.in. z Włochami (dane za 2021 r.). To ranking opracowywany corocznie przez niezależną organizację Transparency International. Wśród liderów są trzy kraje – Dania, Finlandia i Nowa Zelandia.

- Polska od 2020 r. awansowała o trzy pozycje w Indeksie Postrzegania Korupcji. Nadal jednak należy być czujnym i dążyć do tego, by prowadzenie biznesu nad Wisłą było jak najbardziej przejrzyste. Jako Grupa Enea nie tylko respektujemy przepisy prawa, wprowadziliśmy też wewnętrzne regulacje, które pozwalają na jeszcze większą transparentność oraz uświadamiamy pracowników całej Grupy. Wyrazem tych działań jest właśnie kampania #EneaJestFair - mówi Agnieszka Cichocka, kierownik Biura Compliance w Enei.