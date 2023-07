Enea została sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski. Za pośrednictwem PKOl energetyczna spółka będzie wspierać pięć Polskich Związków Sportowych: triathlonu, wioślarstwa, tenisa stołowego, rugby oraz cheerleadingu.

Współpraca Enei z PKOl rozpocznie się w 2024 r., sześć miesięcy przed tym, nim w Paryżu zapłonie znicz olimpijski.

Enea będzie wspierać Polski Związek Triathlonu, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, Polski Związek Tenisa Stołowego, Polski Związek Rugby oraz Polski Związek Sportowy Cheerleadingu.

Enea rozpoczyna współpracę z Polskim Komitetem Olimpijskim. Za pośrednictwem PKOl spółka będzie wspierać polskich reprezentantów pięciu związków sportowych, stając się sponsorem strategicznym i działając na rzecz rozwoju oraz upowszechniania tych dyscyplin.

Wsparcie Enei otrzyma pięć związków sportowych

Współpraca rozpocznie się w 2024 r., sześć miesięcy przed tym, nim w Paryżu zapłonie znicz olimpijski. Enea będzie wspierać Polski Związek Triathlonu, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, Polski Związek Tenisa Stołowego, Polski Związek Rugby oraz Polski Związek Sportowy Cheerleadingu.

- Dla mnie to dziś przełomowa chwila, bo umowa z Eneą to pierwszy tak ważny krok do zmiany finansowania polskiego sportu. Obecność przedstawicieli pięciu związków sportowych na dzisiejszej konferencji jest tego potwierdzeniem. Dziś zaczynamy nowy rozdział, który – jestem przekonany – przyniesie zmianę jakościową w całym polskim sporcie - powiedział Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

- Współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim to dla nas wyróżnienie, ale i ogromna odpowiedzialność. Wspierając polskich zawodników budujemy narodową dumę, zachęcamy do uprawnia sportu i zdrowego trybu życia. Z dumą stajemy się częścią rodziny olimpijskiej, która promuje rywalizację w duchu fair play, dążenie do doskonałości oraz idee wzajemnego szacunku i przyjaźni. To wartości, które są ważne również dla nas, ponieważ towarzyszą nam w codziennej pracy i odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu. Wierzymy, że dzięki współpracy Enei z Polskim Komitetem Olimpijskim zawodnicy nie tylko sięgną po olimpijskie medale, ale przede wszystkim dostarczą nam – kibicom wspaniałych sportowych emocji - podkreślił prezes Enei Paweł Majewski.

PKOl prowadzi rozmowy z innymi firmami w sprawie współpracy

Enea otrzyma prawa do używania tytułów: „Sponsora Olimpijskiej Reprezentacji Polski na Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024”, „Sponsora Młodzieżowej Reprezentacji Polski na Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Gangwon 2024”, „Sponsora Polskiego Komitetu Olimpijskiego” oraz „Sponsora Polskiego Ruchu Olimpijskiego”. Umowa obejmować będzie lata 2024-2027.

- Polski sport stać na znacznie więcej, szczególnie przy rozsądnym dystrybuowaniu środków, o którym rozmawiamy z prezesem Radosławem Piesiewiczem z bardzo ważnymi podmiotami z Polski. Pierwszym z nich jest Enea, która stanie się sponsorem PKOl i związków sportowych. Wierzę, że już w niedługim czasie i inni będą dołączać do PKOl i wspierać – co jest dla nas bardzo ważne o strategicznie kluczowe – polskie związki sportowe. Wszystko to ma na celu, aby pierwsze efekty rozpoczętej przez nas zmiany systemowej były widoczne już podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. To co się dziś dzieje, to wielka sprawa, a przed nami kolejne dobre wiadomości dla polskiego sportu - powiedział Tomasz Poręba, wiceprezes PKOl.

Enea od lat wspiera sport: zawodowy i młodzieżowy, będąc sponsorem tytularnym m.in. drużyn siatkarskich i koszykarskich oraz imprez triathlonowych, m.in. Enea Bydgoszcz Triathlon oraz Enea Ironman Gdynia.

Edukację sportową dzieci promuje w ramach projektu Enea Akademia Sportu, wspierając Akademię Warty Poznań, Akademię Lecha Poznań i Akademię Jagiellonii Białystok.

Do wielu wspieranych przez Eneę dyscyplin należy także żużel – firma jest sponsorem: Enea Falubaz Zielona Góra, Enea Polonia Piła, ebut.pl Stal Gorzów, Fogo Unia Leszno oraz InvestHouse Plus PSŻ Poznań.

Ambasadorską marki jest Natalia Partyka, utytułowana zawodniczka tenisa stołowego i wielokrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich i medalistka igrzysk paraolimpijskich.