Enea wypracowała pól miliarda zysku w pierwszym kwartale

Enea w pierwszym kwartale wypracowała zysk netto w wysokości 547,3 mln zł wobec 410,5 mln zł rok wcześniej – wynika ze sprawozdania finansowego spółki.

Enea zanotowała w pierwszym kwartale duży wzrost przychodów – z 5,08 mld zł w pierwszych trzech miesiącach 2021 r do 7,26 mld zł obecnie. Zysk operacyjny wyniósł w pierwszym kwartale tego roku prawie 680 mln zł wobec ok. 553 mln zł przed rokiem. EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) grupy wzrosła o 14,2 proc. rok do roku do 1 059,3 mln zł.

Zysk netto wyniósł 547,3 mln zł wobec 410,5 mln zł przed rokiem. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 495 mln zł wobec 388,3 mln zł w pierwszym kwartale 2021 roku.

Najbardziej swoje wyniki w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r poprawił segment dystrybucji, który zanotował wynik EBITDA na poziomie 620 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 367,2 mln zł. Lepszy był również wynik segmentu wydobycie – 274,4 mln zł wobec 168,7 mln zł rok wcześniej. Spółka tłumaczy, że wyższy wynik EBITDA w tym segmencie wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla, częściowo skompensowanej wzrostem kosztów działalności operacyjnej.

Pogorszyły się natomiast wyniki segmentu dystrybucji – 310,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej EBITDA tego segmentu wyniosła 368,8 mln zł. Segment obrotu zakończył pierwszy kwartał z ujemnym wynikiem EBITDA –86,1 mln zł, podczas gdy w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku segment był na plusie – niespełna 47 mln zł.

Enea wyjaśnia, że spadek EBITDA wynika głównie z niższego poziomu realizowanej marży na rynku detalicznym oraz ze zmiany poziomu rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, częściowo skompensowanych wyższym wynikiem z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO2.