Enea: wyższe przychody i EBITDA, ale mniejszy zysk netto w 2019 r.

Grupa Enea opublikowała opóźniony raport roczny za 2019 rok. Wynika z niego, że przychody grupy w 2019 wyniosły 16,4 mld zł i były o 29,4 proc. wyższe niż rok wczęsniej. Zysk EBITDA wzrósł o 45,2 proc. Spadł natomiast - o 24,8 proc. zysk netto, do poziomu 540,6 mln zł. - W 2019 roku wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe - komentuje prezes Enei Mirosław Kowalik.

Podkreśla, że rok 2019 dla sektora elektroenergetycznego przyniósł kolejne wyzwania związane z wyższą dynamiką zmian w otoczeniu rynkowym oraz presją na przyspieszenie transformacji firm działających w sektorze paliwowo-energetycznym.- W Polsce i Europie obserwowaliśmy kontynuację trendów z lat ubiegłych, których skutkiem są zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym i regulacyjnym. Ich wpływ na cały sektor to szansa na rozwój i transformację w kierunku energetyki niskoemisyjnej. Kształtowanie się unijnych ram polityki klimatycznej, nacisk na szybszy rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki, morskich farm wiatrowych, czy rozwój energetyki prosumenckiej - to tylko niektóre z zagadnień, które w ubiegłym roku wyznaczały kierunki działania branży i wpływały w sposób znaczący na obszary wytwarzania i obrotu - zaznacza Mirosław Kowalik.Mirosław Kowalik zapewnia, że Enea aktywnie uczestniczy w transformacji sektora energetycznego.W ogłoszonej pod koniec ubiegłego roku aktualizacji Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea zakłada wzrost udziału zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych w całkowitej produkcji energii elektrycznej. W 2030 r. będzie to 41 proc. produkcji, a w perspektywie 2035 r. - 60 proc.- Zrównoważona i odpowiedzialna transformacja aktywów wytwórczych znacząco obniży poziom jednostkowej emisji CO2. Drugim istotnym filarem transformacji będą inwestycje w nowe zintegrowane produkty i usługi dywersyfikujące obecną działalność Grupy, wykorzystujące zaawansowane technologie cyfrowe i informatyczne (typu Internet Rzeczy, Blockchain itd.), które będą budowały dodatkową wartość zarówno dla firmy, jej akcjonariuszy, jak i klientów - deklaruje Mirosław Kowalik.