Enea z pierwszą farmą fotowoltaiczną

W Jastrowiu w Wielkopolsce powstała pierwsza farma fotowoltaiczna Grupy Enea – poinformowąla spółka w komunikacie. Instalacja ma moc 3 MW. Koszt inwestycji to 8,4 mln zł.

Jak podkreśla Enea w komunikacie obiekt został zaprojektowany i wykonany przez spółki grupy. Instalacja o mocy 3 MW złożona z ponad 7,4 tys. paneli wytwarza już energię elektryczną, która przekazywana jest do sąsiadującego z farmą GPZ Jastrowie należącego do Enei Operator.

Budowa farmy fotowoltaicznej w Jastrowiu ruszyła we wrześniu 2021 r. W marcu 2022 r. farma rozpoczęła próbną pracę z pełną mocą. Natomiast ostatnie zadania wykończeniowe zakończono w czerwcu 2022 r. Koszt inwestycji wyniósł ok. 8,4 mln zł. Inwestorem była Enea Nowa Energia, a wykonawcą Enea Serwis. Farma powstała na terenie należącym do Gminy Jastrowie.

Łączna powierzchnia paneli Farmy Jastrowie to 14,4 tys. m2, a wszystkie moduły wykonane w technologii Si-Mono ważą 161 ton. Do połączenia całej instalacji wykorzystano 50 km kabli. Produkcja energii elektrycznej z instalacji pozwoli na pokrycie rocznego zapotrzebowania na energię ok. tysiąca gospodarstw domowych.

– Inwestycja w Jastrowiu jest pierwszym z projektów farmy fotowoltaicznej zrealizowanym w Grupie Enea wpisującym się w naszą Strategię Rozwoju. Instalacja powstała w ramach wewnątrzgrupowej współpracy - liczę, że zdobyte przez spółki doświadczenie będzie procentowało przy kolejnych projektach i pozwoli na szybki rozwój mocy PV w grupie Enea. Nowa inwestycja będzie impulsem do szybszego zwiększania potencjału OZE i podnoszenia konkurencyjności grupy– podkreślił Paweł Majewski, prezes zarządu Enei.

W tym roku Enea Nowa Energia planuje sfinalizowanie kolejnych inwestycji fotowoltaicznych. W Krzęcinie w województwie zachodniopomorskim powstanie instalacja o łącznej mocy 6,607 MW złożona z 7 generatorów fotowoltaicznych. Natomiast farma fotowoltaiczna Likowo w gminie Płoty (województwo zachodniopomorskie) będzie mieć ok. 1 MW mocy. Z kolei farmy Lubno I i II powstaną w gminie Lubiszyn (województwo lubuskie) i będą zbudowane z ponad 9 tys. modułów.