Enea z poprawą wyników większości biznesów. Pod presją segment elektrowni

Grupa Enea według wstępnych danych w pierwszych trzech kwartach 2021 osiągnęła blisko 2,8 mld zł zysku EBITDA wobec ponad 2,6 mld zł rok wcześniej. W pierwszych trzech kwartach 2021 licząc rok do roku spośród głównych obszarów biznesowych grupy tylko obszar wytwarzania nie poprawił wyniku EBITDA, gdzie pogorszenie wyniku odnotowano w segmencie elektrowni systemowych.

Dystrybucja z wynikiem prawie jak całe Wytwarzanie

W obszarze Wytwarzanie grupa w pierwszych trzech kwartałach 2021 zanotowała 1,041 mld zł zysku EBITDA, a rok wcześniej 1,209 mld zł. Na ten obszar Enei składają się segmenty Elektrowni Systemowych (Kozienice i Połaniec) , OZE i Ciepłownictwo.- W obszarze Wytwarzanie znaczący spadek wyniku EBITDA odnotowano w Segmencie Elektrowni Systemowych, na co wpływ miał spadek marży na wytwarzaniu oraz marży na obrocie i Rynku Bilansującym, co zostało częściowo zrekompensowane przychodami z Rynku Mocy. W Segmencie OZE i Segmencie Ciepło odnotowano wzrost wyniku EBITDA - podała Enea.Obszar Dystrybucja w pierwszych trzech kwartałach 2021 zanotował 1,031 mld zł zysku EBITDA, a w analogicznym okresie 2020 roku było to 994 mln zł.- W obszarze Dystrybucja wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednocześnie wyższych kosztach operacyjnych i niższym wyniku na pozostałej działalności operacyjnej- stwierdziła Enea.W obszarze Obrót w pierwszych trzech kwartałach 2021 zysk EBITDA wyniósł 176 mln zł wobec około 59 mln zł w analogicznym okresie 2020.- W obszarze Obrót wyższy wynik EBITDA wynika głównie z wyższego poziomu zrealizowanej marży na rynku detalicznym, w efekcie zachowania cen sprzedaży energii elektrycznej na zbliżonym poziomie co w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy jednoczesnym wzroście wolumenu sprzedaży i niższych średnich cenach zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym- m.in. podała Enea.Według wstępnych danych grupa Enea w pierwszych trzech kwartałach 2020 osiągnęła zysk netto na poziomie 1,332 mld zł. Za analogiczny okres 2020 grupa wykazała 44 mln zł straty netto, co było pochodną odpisów wartości różnych aktywów, w tym m.in. wartości udziałów w Polskiej Grupie Górniczej.Ostateczne wyniki grupy Enea za III kwartał 2021 i pierwsze trzy kwartały 2021 zostaną przedstawione w raporcie okresowym grupy, którego publikację zaplanowano na 25 listopada 2021 roku.