Enea za tańszy prąd zapłaci własnym zyskiem

Enea podała dwie informacje. Dobra jest taka, że dokonała odwrócenia odpisu wartości Enea Wytwarzanie w wysokości 1,02 mld zł. Wiadomość zła jest taka, że zawiązała rezerwę w segmencie obrotu energią w wysokości 368 mln zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Odwrócenie odpisu na spółkę Enea Wytwarzanie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enei poprzez zwiększenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto w 2022 r. o około 1,02 mld zł.

Enea ocenia, że zatwierdzona przez Prezesa URE taryfa nie pokrywa w pełni szacowanych kosztów zakupu energii elektrycznej i zidentyfikowała konieczność zawiązania rezerwy w segmencie obrotu w wysokości około 368 mln zł.

Łącznie, oba zdarzenia wpłyną na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy poprzez zmniejszenie za 2022 r. zysku przed opodatkowaniem o około 368 mln zł i zysku netto o około 298 mln zł.

Enea 2 marca 2023 r. zidentyfikowała konieczność dokonania odwrócenia odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Enea Wytwarzanie w wysokości około 1,02 mld zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym koncernu za 2022 rok. Firma informowała o tym odpisie 25 lutego 2021 r.

Charakter bezgotówkowy, bez wpływu na wynik EBITDA

Jak poinformowano, odwrócenie odpisu wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enei poprzez zwiększenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto w 2022 r. o około 1,02 mld zł.

Powyższe zdarzenie nie wpłynie jednak na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej.

Firma podkreśliła, że to zdarzenie ma charakter niegotówkowy i nie ma wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań, podatków i amortyzacji) za 2022 r.

Tyle dobrych wiadomości. Są i złe.

Taryfy za prąd są za niskie, więc potrzebna jest wysoka rezerwa

Enea poinformowała, że złożyła wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o zmianę wysokości taryfy zatwierdzonej 17 grudnia 2022 r. i oczekuje na podjęcie decyzji w tej sprawie.

Ponadto Enea dokonała oceny wpływu wysokości zatwierdzonej taryfy na swoją działalność w związku z aktualną sytuacją na rynku energii elektrycznej. Enea ocenia, że taryfa nie pokrywa w pełni szacowanych kosztów zakupu energii elektrycznej i 2 marca 2023 roku zidentyfikował konieczność zawiązania rezerwy w segmencie obrotu w wysokości około 368 mln zł.

To zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe firmy oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 368 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 368 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 298 mln zł.

Enea będzie mieć mniejszy skonsolidowany zysk netto i EBITDA

Łącznie oba zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enei poprzez zwiększenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 652 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 722 mln zł oraz zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 368 mln zł, a także na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enea poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 368 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 298 mln zł oraz zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 368 mln zł.

Enea podkreśla, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczna ich wielkość zostanie zaprezentowana w raportach okresowych spółki i grupy kapitałowej Enea za 2022 rok. Ich publikacja jest zaplanowana na 22 marca 2023 r.