Enea zainwestuje miliardy w transformację. Padła konkretna kwota

W latach 2023-2042 Enea planuje zainwestować 68 mld zł, z czego 42,5 mld zł w sieć dystrybucyjną, w celu przyłączania kolejnych odnawialnych źródeł energii.

Od 2015 roku Grupa Enea, jeden z największych w kraju koncernów surowcowo-energetycznych, przeznaczyła na ważne inwestycje energetyczne blisko 20 mld zł, z czego ponad 8,5 mld na sieć dystrybucyjną w Polsce północno-zachodniej.

W latach 2023-2042 Enea planuje zainwestować kolejne 68 mld zł, w tym 42,5 mld zł w sieć.

- Jesteśmy na etapie inwestowania dziesiątek miliardów złotych na zbudowanie zeroemisyjnych źródeł wytwarzania energii, które w przyszłości mają zapewnić tanią energię elektryczną - informuje Paweł Majewski, prezes zarządu firmy Enea.

Enea aktywnie włączyła się w transformację polskiego sektora energetycznego.

- Enea, jako spółka Skarbu Państwa, dzięki odpowiedzialnej polityce rządu dba i stale wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski - podkreśla Paweł Majewski, prezes zarządu firmy Enea. - W ostatnich latach zainwestowaliśmy blisko 20 mld zł w rozbudowę i modernizację polskiej energetyki. Zrealizowane przez Eneę inwestycje zapewniają stabilne dostawy prądu do polskich domów. Dzięki Rządowej Tarczy Solidarnościowej dbamy również o to, aby energia dostarczana Polakom była w akceptowalnych dla naszych klientów cenach - tylko w pierwszym kwartale 2023 roku przeznaczyliśmy blisko miliard złotych na zamrożenie cen prądu - dodaje Paweł Majewski.

Największym wyzwaniem sektora energetycznego w najbliższych latach jest transformacja

Głównym wyzwaniem sektora energetycznego w najbliższych latach jest transformacja, czyli przejście z wykorzystania w produkcji energii elektrycznej głównie emisyjnych, surowców kopalnych do źródeł odnawialnych takich jak słońce, wiatr i woda, a także do wykorzystania nieemisyjnej energii jądrowej. Grupa Enea wskazuje, że aktywnie uczestniczy w tej transformacji i do 2042 roku przeznaczy na inwestycje ponad 68 mld zł.

- Jesteśmy na etapie inwestowania dziesiątek miliardów złotych na zbudowanie zeroemisyjnych źródeł wytwarzania energii, które w przyszłości mają zapewnić tanią energię elektryczną. Jest to proces wymagający nie tylko czasu, ale i ogromnych środków przeznaczonych również na modernizację sieci dystrybucyjnej - przyznaje Paweł Majewski.

Sieć dystrybucyjna Enei Operator już dziś jest przygotowana na przyłączenie kolejnych mocy OZE

Nieustannie modernizowana i coraz nowocześniejsza sieć dystrybucyjna Enei Operator już dziś jest przygotowana na przyłączenie kolejnych mocy OZE. Obecnie na obszarze działania spółki przyłączonych jest ponad 158 tys. źródeł o łącznej mocy przeszło 4,7 GW. W samym 2022 roku spółka przyłączyła prawie 42 tys. OZE o mocy ponad 1,1 GW. Aktualnie wydano warunki o przyłączenie do sieci ponad 6,7 GW nowych źródeł OZE. Każda nowa inwestycja spółki zwiększa możliwości sieci umożliwiając odbiorcom korzystanie z energii elektrycznej wytworzonej w lokalnych źródłach OZE.

Enea jest jednym z liderów rynku wspierających w szerokiej skali dążenia do zeroemisyjności.

Wśród planowanych inwestycji w instalacje wytwarzające energię elektryczną są źródła OZE takie jak: farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, ale także innowacyjne technologie jądrowe. Grupa Enea dostrzega, że zeroemisyjna produkcja energii w Polsce będzie wymagała wykorzystania nie tylko dużych elektrowni jądrowych, ale także małych, modułowych reaktorów jądrowych (SMR) o mocy do kilkudziesięciu MW, które mogą mieć zastosowanie przykładowo w ciepłownictwie.

Do Grupy Enea należy druga co do wielkości elektrownia w Polsce - Elektrownia Kozienice

W należącej do Grupy Enea Elektrowni Kozienice, w miejsce planowanych do wygaszenia energetycznych bloków węglowych klasy 200 MW planowane jest wybudowanie bloków gazowych. Obecnie trwa dialog techniczny dotyczący inwestycji, rozważane są warianty budowy trzech bloków po 700 MW każdy lub dwóch po 1100 MW, które będę również przygotowane do wykorzystania wodoru jako paliwa.

W 2017 roku Grupa Enea odkupiła od francuskiego koncernu ENGIE Elektrownię Połaniec, dzięki czemu ważna instalacja energetyczna zapewniająca stabilne dostawy prądu w południowo-wschodniej części kraju (rejonie obecnie strategicznie ważnym dla powodzenia ukraińskiej obrony przed rosyjską agresją) przeszła w polskie ręce.

Enea przeznaczyła na tę inwestycję 1,26 mld zł. Do Grupy Enea należy też druga co do wielkości elektrownia w Polsce - Elektrownia Kozienice, która zapewnia energię elektryczną m.in. dla aglomeracji warszawskiej. To właśnie w tej elektrowni Grupa Enea uruchomiła w grudniu 2017 roku największy i najnowocześniejszy w kraju blok energetyczny o mocy 1 075 MW na parametry nadkrytyczne, który od pierwszych dni działania wspiera bezpieczeństwo energetyczne Polski. Inwestycja ta kosztowała przeszło 6,4 mld zł.

Enea wskazuje, że odpowiadała też na wyzwania stawiane przez otoczenie i transformację energetyczną przyspieszającą ze względu na unijne przepisy. Grupa zaktualizowała swoją strategię, podążając zieloną ścieżką, aż do deklaracji nadrzędnego celu, którym jest „Zielona zmiana Enei” rozumiana jako zrównoważona transformacja grupy budującą wzrost wartości, przy założeniu długofalowego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.