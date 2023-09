Enea zakupiła kolejną farmę fotowoltaiczną. Tym razem w Wielkopolsce

Enea kupiła od spółki PAD RES farmę fotowoltaiczną o mocy 35 MW zlokalizowaną w Wielkopolsce.

Budowa instalacji rozpoczęła się w kwietniu 2022 r., a farma rozpoczęła produkcję energii w sierpniu 2023 r. Instalacja składa się z 65 420 szt. paneli i zajmuje obszar ok. 40 ha.

Enea przygotowuje też własne inwestycje. Grupa posiada projekty OZE z określonymi warunkami przyłączenia na ok. 525 MW.

Moc odnawialnych źródeł energii rozwijanych przez PAD RES przekroczyła 2 GW.

Szacuje się, że zlokalizowana w okolicach Kleczewa (woj. wielkopolskie) farma fotowoltaiczna Genowefa może w pierwszym latach swojej pracy wyprodukować rocznie ponad 35 tys. MWh zielonej energii, zapewniając czystą energię dla ok. 17,5 tys. gospodarstw domowych.

Enea rozwija także własne projekty źródeł odnawialnych

- W ostatnich miesiącach deklarowaliśmy wyraźne przyspieszenie naszych działań związanych ze zwiększaniem mocy zainstalowanej grupy Enea w odnawialnych źródłach energii. Ostatnie tygodnie i kolejne inwestycje, tak jak kupno farmy fotowoltaicznej Genowefa są potwierdzeniem realizacji naszych zobowiązań i wkładem w transformację sektora energetycznego. Kolejne nasze instalacje są w przygotowaniu, a obecnie, w ramach spółek grupy posiadamy projekty z określonymi warunkami przyłączenia na ok. 525 MW. Z kolei w 2024 r. planujemy dysponować projektami na ok. 800 MW z wydanymi pozwoleniami na budowę – powiedział Paweł Majewski, prezes Enea S.A.

W ostatnich miesiącach grupa Enea znacząco zwiększyła swoje moce wytwórcze OZE, w tym m.in. nabywając farmy fotowoltaiczne Tarnów i Tykocin, a ostatnio nowo budowaną farmę wiatrową Bejsce o mocy 19,8 MW. Równolegle Enea prowadzi prace nad kolejnymi akwizycjami oraz własnymi projektami (tzw. greenfield), które są na różnym etapie zaawansowania.

Ważny kamień milowy w rozwoju PAD RES w Polsce

PAD RES to joint venture Griffin Capital Partners i Kajima Europe. Projekt w Kleczewie jest ważnym kamieniem milowym w rozwoju firmy, ponieważ jest to pierwsza kompleksowo zrealizowana inwestycja od momentu przejęcia większościowych udziałów przez Kajima Europe i Griffin Capital Partners we wrześniu 2021 r. PAD RES odpowiadał za budowę, oddanie do użytku i transakcję sprzedaży farmy Genowefa.

Transakcja wpisuje się również w strategię biznesową PAD RES, która polega na poszukiwaniu nowych możliwości inwestycyjnych, przejmowaniu projektów deweloperskich na wczesnym etapie rozwoju oraz realizacji tych inwestycji, gwarantując ich sprawne oddanie do użytku, aby mogły zapewniać Polsce czystą energię, zwiększając jednocześnie możliwości inwestycyjne PAD RES na globalnym rynku.

- Sprzedaż tej farmy fotowoltaicznej świadczy o trwającej transformacji polskiego sektora energetycznego i rosnącym zapotrzebowaniu na odnawialne źródła energii. Wspólnie z PAD-RES i Griffin Capital Partners planujemy dostarczać kolejne aktywa i umacniać naszą pozycję rynkową w Polsce – komentuje Chris Gill, dyrektor ds. inwestycji w Kajima.

– Decydując się na wejście na rynek energii odnawialnej w Polsce, dostrzegliśmy duże możliwości rozwoju i wzrostu w tym segmencie. Dzięki naszym wspólnym działaniom, moc odnawialnych źródeł energii PAD RES przekroczyła 2 GW, plasując spółkę w czołówce polskiego sektora OZE – mówi Jędrzej Socha, wiceprezes ds. inwestycji w Griffin Capital Partners.

- Jako PAD RES, tylko od 2022 r. nabyliśmy 13 projektów o łącznej mocy 450 MW, z których wszystkie posiadają pozytywnie rozpatrzone wnioski o warunkach przyłączenia do sieci przesyłowej. Mamy także aktywne plany inwestycyjne - w tym roku planujemy rozpocząć realizację kolejnych projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 140 MW – dodaje Julian Rudd-Jones, Dyrektor w PAD RES Group.

Grupa Enea dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Enea jest notowana na GPW w Warszawie od 2008 r.