Enea zamieniła stratę w spory zysk

Grupa Enea w I półroczu 2021 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży i inne dochody na poziomie 9,823 mld zł, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 9,8 proc., a zanotowała 736 mln zł zysku netto wobec blisko 82 mln zł strat netto rok wcześniej. Natomiast zysk EBITDA grupy w I półroczu 2021 wyniósł 1,652 mld zł i był mniejszy o 9,3 proc. niż rok wcześniej.

Spadek zysku EBITDA, najmocniejsza dystrybucja

W I półroczu 2021 roku grupa Enea wypracowała zysk EBITDA na poziomie 1, 652 mld zł, co licząc rok do roku oznacza spadek o prawie 170 mln zł, czyli o 9,3 proc. Enea przez zysk EBITDA rozumie zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych.Obszar Wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 655 mln zł , co licząc rok do roku oznacza spadek spadek o 217 mln zł.- Znaczący spadek EBITDA odnotowano w Segmencie Elektrowni Systemowych, spadek rok do roku o 271 mln zł, na co wpływ miał spadek marży na wytwarzaniu oraz marży na obrocie i Rynku Bilansującym (niższe marże jednostkowe, spadek wolumenu), co zostało częściowo zrekompensowane przychodami z rynku mocy. W Segmencie Ciepło odnotowano wzrost wyniku EBITDA rok do roku o 20 mln zł, natomiast w Segmencie OZE wzrost rok do roku o 35 mln zł- podała Enea.W Obszarze Wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 318 mln zł ( wzrost rok do roku o 104 mln zł). W przypadku tego segmentu wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla, częściowo skompensowanej niższą ceną sprzedaży.- Obszar Dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie 687 mln zł (wzrost rok do roku o 9 mln zł). Wzrost wyniku jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej, na którą wpływ miały m.in. wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych, niższe koszty zakupu usług przesyłowych i dystrybucyjnych oraz niższe koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby różnicy bilansowej. Negatywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost kosztów operacyjnych oraz spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej- podała Enea.Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie 9 mln zł (spadek rok do roku o 31 mln zł). Niższy wynik EBITDA segmentu to efekt m.in. aktualizacji wyceny kontraktów CO2, wzrostu kosztów obowiązków ekologicznych, przy jednoczesnym większym spadku cen zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym niż spadek cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku detalicznym oraz wzroście wolumenu sprzedaży energii.Grupa Enea w I półroczu 2021 roku osiągnęła 736 mln zł zysku netto wobec blisko 82 mln zł strat netto rok wcześniej.Istotne zmiany wpływające na wynik netto to jak podała spółka ujęcie w I półroczu 2021 częściowego rozwiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania inwestycyjne wobec spółki Elektrownia Ostrołęka na 114,1 mln zł utworzonej w kwocie 222,2 mln zł (pierwotnie w kwocie 219,4 mln zł), a także różnica 128,7 mln zł między dokonanym w I półroczu 2020 odpisem aktualizującym wartość udzielonych Elektrownia Ostrołęka pożyczek wraz z odsetkami w kwocie 138,7 mln zł, a dokonanym w I półroczu 2021 odpisem aktualizującym wartość odsetek od pożyczek udzielonych spółce Elektrownia Ostrołęka w kwocie 10 mln zł.