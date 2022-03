Enea zamierza zwiększyć inwestycje. Na czoło wysuwa się dystrybucja

W 2021 roku wydatki inwestycje grupy Enea wyniosły 1,98 mld zł i były poniżej planowanych. Natomiast na 2022 rok grupa planuje inwestycje na poziomie 3,2 mld zł, a z tego największą część, bo blisko 40 proc. w dystrybucji, gdzie w porównaniu do 2021 roku inwestycje mają znacznie wzrosnąć.

W 2021 capex w dystrybucji ponad plan

W planie na 2022 prawie 40 proc. na dystrybucję

W segmencie wydobycie w 2021 capex (wydatki kapitałowe związane z rozwojem produktu) wyniósł 453 mln zł w stosunku do 614 mln zł w 2020 roku, a przyczyną tego spadku były, jak wyjaśniał Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych, wydłużające się procesy inwestycyjne, część zadań została przesunięta na 2022 rok.- W wytwarzaniu mieliśmy też do czynienia z redukcją planów, optymalizacją nakładów inwestycyjnych. Ten proces będzie kontynuowany w 2022 roku - powiedział Rafał Mucha.Nakłady inwestycje w segmencie wytwarzania w 2021 roku wyniosły 444 mln zł wobec 548 mln niż rok wcześniej. W minionym roku mniejsze niż w 2020 były też nakłady inwestycyjne grupy Enea w dystrybucji.- W dystrybucji w 2021 roku mieliśmy nakłady inwestycyjne o ponad 100 mln zł mniejsze niż w roku poprzednim. Niemniej wydatki na ten obszar będziemy zwiększali w dość istotnym stopniu już od 2022 roku - poinformował Rafał Mucha.Enea zaprezentowała też ogólny plan wydatków inwestycyjnych grupy na 2022 rok, sięgających 3,2 mld zł (patrz grafika poniżej).- Z kwoty 3,2 mld zł planowanych nakładów inwestycyjnych w 2022 roku około 600 mln z to są nakłady, które w części będą przeznaczone na akwizycje, w części nie będą powodowały przepływów pieniężnych - poinformował Rafał Mucha.- Trwa jeszcze proces optymalizacji nakładów. Pracujemy nad optymalizacją, która będzie skutkowała zmniejszeniem nakładów w wytwarzaniu. Dla przykładu w elektrowni Kozienice zakres nakładów nie powinien się zwiększyć mimo tego, że będziemy mieli do czynienia z remontem trzech, a nie dwóch bloków energetycznych jak w roku ubiegłym - wyjaśniał Rafał Mucha.Poinformował, że w przypadku dystrybucji przeważająca część nakładów zaplanowanych na 2022 rok to będą inwestycje sieciowe.- Stosunkowo dużo nakładów w sektorze wytwarzania będziemy adresowali do Enei Nowej Energii, mając na uwadze rozwój źródeł OZE - poinformował Rafał Mucha.