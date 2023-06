Enea zapowiada więcej przyłączeń energetyki odnawialnej do sieci

Wzrasta liczba i moc odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci Enei Operator. Na obszarze działania spółki przyłączonych jest ponad 158 tys. źródeł o łącznej mocy przeszło 4,7 GW. W samym 2022 r. spółka przyłączyła prawie 42 tys. OZE o mocy ponad 1,1 GW.

Enea Operator podaje, że należąca do niej i modernizowana sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej część kraju jest już dziś przygotowana na przyłączenie kolejnych mocy z odnawialnych źródeł energii (OZE). Firma wydała aktualnie warunki o przyłączenie do sieci ponad 6,7 GW nowych źródeł OZE. Możliwości te wciąż rosną wraz z prawie każdą nową inwestycją energetycznej spółki.

Grupa Enea w transformacji energetycznej Polski

- Grupa Enea z powodzeniem buduje nowoczesną sieć energetyczną, która jest jednym z najważniejszych elementów transformacji energetycznej Polski. Nasze inwestycje są ukierunkowane na zwiększenie potencjału sieci do przyłączenia nowych odnawialnych źródeł, tak aby coraz więcej energii elektrycznej wykorzystywanej przez odbiorców pochodziło z lokalnych OZE, w tym od prosumentów. Aby było to możliwe budujemy nie tylko nowe Główne Punkty Zasilające i modernizujemy kilometry sieci. Dziś równie ważne są systemy i urządzenia służące do zarządzania przepływem energii elektrycznej tak, by sprostać naszemu najważniejszemu zadaniu - zagwarantowaniu odbiorcom bezpiecznych i stabilnych dostaw. Wszystko to jest wzmacnianiem bezpieczeństwa energetycznego Polski - powiedział Paweł Majewski, prezes prezes Enei, do której należy Enea Operator.