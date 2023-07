Enea zasila Wartę Poznań Amp Futbol

Enea została sponsorem głównym sekcji amp futbolu Warty Poznań. Koncern energetyczny z siedzibą w Poznaniu jest już sponsorem strategicznym Akademii Warty Poznań oraz sponsorem sekcji kobiet najstarszego klubu piłkarskiego w stolicy Wielkopolski. W tym sezonie Enea będzie wspierać sekcję amp futbolu, która z roku na rok odnosi coraz więcej zwycięstw w PZU Amp Futbol Ekstraklasie.

Piłka nożna dla osób po amputacjach lub z dysfunkcją kończyn to dynamicznie rozwijająca się dyscyplina sportu. Sekcja amp futbolu w Warcie Poznań powstała w grudniu 2019 roku i jest pierwszą tego typu inicjatywą w stolicy Wielkopolski. Drużyna „Zielonych” występuje w Ekstraklasie, mając w swoich szeregach reprezentantów Polski - trzeciej drużyny mistrzostw Europy z 2021 roku.

W Warcie Poznań gra najsłynniejszy ampfutbolista – Marcin Oleksy. Światową sławę zawodnikowi „Zielonych” i reprezentantowi kraju zapewnił gol z listopada 2022 roku zdobyty w meczu PZU Amp Futbol Ekstraklasy ze Stalą Rzeszów. Wtedy uderzeniem z przewrotki, podpierając się na jednej kuli, pokonał w efektowny sposób bramkarza rywali. W lutym 2023 roku otrzymał w Paryżu na gali FIFA The Best 2022 nagrodę FIFA Puskás Award za Bramkę Roku.

Enea od 2020 roku jest już sponsorem strategicznym Akademii Warty Poznań oraz sponsorem sekcji kobiet najstarszego klubu piłkarskiego w stolicy Wielkopolski. Wsparcie Enei pomaga klubowi rozwijać się i zapewniać adeptom futbolu warunki do podnoszenia swoich umiejętności, co przekłada się m.in. na występy w Centralnych Ligach Juniorów. W przyszłym sezonie Warta Poznań będzie jednym z dwóch klubów, posiadających drużyny we wszystkich grupach wiekowych tych elitarnych rozgrywek młodzieżowych w Polsce. Współpraca z koncernem energetycznym z Poznania zaowocowała m.in. akcją „Zasil Wartę swoją energią”, która zachęca dzieci i młodzież do uprawiania sportu, a szczególnie piłki nożnej. Uczestnicy zajęć, prowadzonych przez szkoleniowców z Akademii Warty Poznań, mają szansę dostać się na treningi do klubu. Najzdolniejsi zawodnicy Akademii „Zielonych” otrzymują stypendia ufundowane przez Eneę.

Na duże wsparcie Enei mogą teraz liczyć także ampfutboliści Warty Poznań. Enea została sponsorem głównym sekcji, która z roku na rok odnosi coraz więcej zwycięstw w PZU Amp Futbol Ekstraklasie. W obecnym sezonie zespół prowadzony przez Dariusza Sylwestrzaka zdołał awansować do grupy mistrzowskiej, w której rywalizuje z czołowymi drużynami w kraju – Wisłą Kraków i TSP Kuloodpornymi Bielsko-Biała.

– Enea konsekwentnie i długofalowo wspiera zarówno sport zawodowy, jak i amatorski. Jako firma odpowiedzialna społecznie nieustannie chcemy pomagać w odkrywaniu sportu, czerpaniu z niego radość i satysfakcji. Wsparcie zdolnych sportowców jest istotnym elementem zaangażowania społecznego Enei. Dlatego z radością rozszerzamy naszą współpracę z Wartą Poznań i zostajemy sponsorem sekcji amp futbolu. Liczymy nie tylko na sportowe trofea, ale przede wszystkim na wspaniałe emocje na meczach jakie zawodnicy będą dostarczać kibicom w sezonie 2023 – powiedział Artur Murawski, dyrektor Departamentu Sponsoringu, Promocji i Zarządzania Marką w Enei.

– Cieszymy się, że od dzisiaj Enea zasila energią również sekcję amp futbolu naszego klubu. Dotychczasowa współpraca ze spółką przyczyniła się do rozwoju klubowej Akademii i sekcji kobiet. Jesteśmy przekonani, że z pomocą naszego partnera kolejne sukcesy ampfutbolistów Warty są wyłącznie kwestią czasu – podkreślił Maciej Wojdyło, członek zarządu Warty Poznań.

W pierwszy weekend lipca poznaniacy pojadą do Wrocławia na czwarty w tym sezonie turniej. Warciarze wybiegną na boisko w koszulkach z logotypem Enei na froncie. Dla kibiców będzie to świetna okazja, by zobaczyć w akcji Mateusza Warakomskiego, reprezentanta Polski, który w czerwcu świętował z kadrą zajęcie historycznego 3. miejsca w Lidze Narodów.