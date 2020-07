Enefit przez trzy lata będzie dostarczał energię dla Orange Polska

Spółka Enefit podpisała umowę sprzedaży energii z Orange Polska i pokryje całe zapotrzebowanie energetyczne operatora usług telekomunikacyjnych. Umowa pomiędzy Orange Polska i Enefit została podpisana na okres trzech lat.

- W Orange Polska podejmujemy wiele działań w celu zmniejszenia naszego śladu węglowego. Kluczowym elementem tych starań jest mądrzejsze i bardziej racjonalne zarządzanie energią, jakiej potrzebujemy do działania. Już dziś w Wielkopolsce powstają dwie nowe farmy wiatrowe, które będą zasilać elementy naszej infrastruktury. Dzięki nowej umowie i współpracy z Enefit będziemy mogli bardziej elastycznie zarządzać naszym miksem energetycznym, aby stawać się coraz bardziej zielonym operatorem - powiedział Piotr Jaworski, Członek Zarządu ds. Sieci i Technologii w Orange Polska.Corporate PPA to naturalny etap w ewolucji rynku energetycznego, odpowiadający na unijne wymogi regulacyjne. To przyszłościowe rozwiązanie, które pozwala na dalszy rozwój energetyki odnawialnej, jednocześnie generując korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron.- Duże korporacje zyskują dostęp do zielonej energii w dobrej cenie i z gwarancją pochodzenia, a deweloper ma zapewnione bezpieczeństwo odbioru oraz długoterminowy kontrakt na finansowanie źródła. Znaczenie takich umów będzie rosło, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 – stwierdził Maciej Kowalski.Eesti Energia jest obecna poza granicami Estonii za pośrednictwem spółki zależnej Enefit, działającej na polskim rynku od 2016 roku. Oferta Enefit w Polsce jest skierowana do klientów biznesowych i obejmuje zakup energii a także rozwiązania oraz usługi energetyczne. Spółka operuje także na Łotwie, Litwie i w Finlandii.Drugą działającą na polskim rynku spółką, należącą do grupy Eesti Energia, jest Enefit Green. Jej działalność skupia się na pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych. Na terenie Polski Enefit Green posiada 20 elektrowni słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 19 MW. Grupa Eesti Energia ma ambicje zwiększenia produkcji zielonej energii w Polsce i planuje kolejne inwestycje w tym obszarze, głównie w zakresie energii słonecznej.Eesti Energia, do której należy działający w Polsce Enefit, jest estońskim państwowym koncernem energetycznym z własnym górnictwem, konwencjonalnym i odnawialnym wytwarzaniem energii, dystrybucją i międzynarodowym obrotem energią.Firma powstała w 1939 r. i jest jednym z największych wydobywców i przetwórców łupków bitumicznych na świecie. Udział Grupy w estońskim rynku energii elektrycznej wynosi 60 proc., a w rynku krajów bałtyckich łącznie 25 proc.W 2019 r. przychody ze sprzedaży grupy Eesti Energia sięgnęły 956 mln euro, a EBITDA była równa 260 mln euro. W tym czasie sprzedaż energii w ramach grupy Eesti Energia wyniosła 8,6 TWh.