Enefit w Polsce ze spadkiem obrotów prądem, a wzrostem sprzedaży gazu

Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, w 2021 roku sprzedała w Polsce ponad 1,2 TWh energii elektrycznej i 920 GWh gazu, co w porównaniu do 2020 oznacza spadek sprzedaży energii elektrycznej, a wzrost sprzedaży gazu- wynika z informacji podanych przez Enefit.

Większa stabilność na rynku energii

Będą kolejne elektrownie PV