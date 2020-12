Enel w 10 lat zainwestuje 190 mld euro. W planach także Polska

Enel, pochodząca z Włoch firma energetyczna działająca w 33 krajach, właściciel największego na polskim rynku agregatora usług DSR Enel X, przedstawiła swoje plany na najbliższe lata. Do roku 2030 grupa zainwestuje 190 miliardów euro, w tym 17 mld euro do 2023 r. w rozwój segmentu energii ze źródeł odnawialnych.

Dekarbonizacja

Enel w Polsce

Z 40 mld euro ponad połowa jest przeznaczona na globalne wytwarzanie energii, a około 17 miliardów euro na odnawialne źródła energii, co sprawi, że całkowita zainstalowana skonsolidowana moc ze źródeł odnawialnych do 2023 r. wyniesie 60 GW (33 proc. więcej w porównaniu do 2020 r.).Grupa zapowiada, że nadal będzie jednym z istotnych elementów światowej dekarbonizacji sektora energetyki. W rezultacie, emisje CO2 Grupy mają spaść o ponad 30 proc. do 2023 r. To z kolei umożliwi grupie Enel osiągnąć swój cel dekarbonizacji do 2030 r. polegający na redukcji o 80 proc. emisji gazów cieplarnianych w stosunku do 2017 r.Według szacunków, wskaźnik EBITDA dla całej grupy wyniesie od 20,7 do 21,3 mld euro w 2023 r., co oznacza 5-6 proc. skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR). Oczekuje się, że dochód zwykły netto wyniesie od 6,5 do 6,7 mld euro w 2023 r., co z kolei daje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu rzędu 8-10 proc., również dzięki ciągłej optymalizacji zarządzania finansami Grupy.Grupa Enel to jeden z największych na świecie dystrybutorów i wytwórców energii elektrycznej oraz największy producent energii ze źródeł odnawialnych na świecie działający w 33 krajach na 5 kontynentach, właściciel działającej na polskim rynku spółki Enel X Polska, agregatora usług DSR (Demand Side Response).- Solidne wyniki finansowe – pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych - potwierdzają słuszność strategii i stabilność finansową grupy Enel na całym świecie w zakresie korzystania z programów DSR, które stanowią kluczowy element budowania stabilności sieci. Zaufali nam klienci przemysłowi i komercyjni, włączając do programów ponad 18000 obiektów - komentuje Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający Enel X Polska.W Polsce Enel X działa od 2017 roku, oferując możliwość udziału w programach DSR.- Realizując naszą strategię staliśmy się największym agregatorem na rynku DSR, ale mamy ambitne plany dalszego wzrostu, aby rozwijać naszą działalność w tym dynamicznie rosnącym segmencie rynku, wspierając naszych klientów w bardziej efektywnym wykorzystaniu energii, dekarbonizacji, dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych rozwiązań związanych m.in. z elektryfikacją czy digitalizacją w energetyce. Dzięki wdrażaniu takich rozwiązań mogą oni zwiększać swoją konkurencyjność – dodaje Jacek Misiejuk.Enel X w Polsce specjalizuje się w usługach Demand Side Response. Dodatkowo prowadzi usługi związane doradcze związane z optymalizacją zakupów energii, przy czym warto podkreślić, iż posiada możliwości i zasoby do obsługi takich kontraktów dla klientów działających na wielu rynkach i poszukujących optymalizacji kosztów dla nich.Enel X zgodnie ze swoją strategią wspiera rozwój rozwiązań związanych z elektryfikacją i digitalizacją. Działając w Polsce poprzez partnerów handlowych rozpoczęliśmy także działalność w obszarze e-mobility (sprzedaży ładowarek i stacji ładowania do samochodów elektrycznych).