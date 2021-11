Enel X: firmy nie wiedzą, jak zarabiać na DSR

Przedsiębiorstwa przemysłowe w Polsce uważają udział w programach zarządzania popytem na moc DSR (Demand Side Response) za opłacalny. Często jednak nie są świadome swojej zdolności do uczestnictwa w rynku mocy. Firmy gremialnie przyznają, że brak im wiedzy na temat programów DSR. W efekcie korzysta z nich jedynie 2 proc. przedsiębiorstw - wynika z raportu firmy Enel X „Polski przemysł wobec transformacji energetycznej”.

Wiedza o DSR słabo rozpowszechniona

W zdecydowanej większości (92 proc. wskazań) te własne źródła energii to są agregaty prądotwórcze służące jako zasilanie awaryjne na wypadek zakłóceń w dostawach energii elektrycznej. Autorzy badania wskazują, że jako takie mogą z powodzeniem służyć do czasowego ograniczenia poboru mocy z sieci, nawet całkowitego w niektórych przystosowanych do tego obiektach.Z badań wynika, iż ponad trzy czwarte (76 proc.) przedsiębiorstw uważa rozwiązania takie jak programy DSR za opłacalne, a aż 82 proc. zgadza się, że są one „przyszłościowe”.Jednocześnie prawie wszyscy respondenci (aż 93 proc.) zgadzają się z twierdzeniem, że wiedza o programach DSR jest w Polsce mało rozpowszechniona. Chociaż firmy deklarują, iż wiedzą czym jest rynek mocy (co potwierdziło 85 proc. ogółu badanych), aż 83 proc. przyznało, że nie wie, czym jest DSR.- Przedsiębiorstwom brakuje wiedzy na temat możliwości zarabiania na rynku mocy oraz własnych zdolności do udziału w programach DSR. Nasze doświadczenia pokazują, że przedsiębiorstwa często nie wiedzą, w jaki sposób mogłyby wykazać się zdolnością do redukcji poboru mocy, co jest warunkiem przystąpienia do programu. Tymczasem wiele firm ma takie możliwości i zdolność do redukcji mogłoby osiągnąć dzięki naprawdę prostym działaniom - komentuje Jacek Misiejuk.Enel X to część międzynarodowej grupy energetycznej Enel, która poprzez swoje usługi wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji i transformacji energetycznej. Enel X zarządza około 7,4 GW mocy w ramach programów redukcji poboru mocy.