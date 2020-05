Enel X: mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym mamy dosyć

Jak pokazują analizy udostępnianych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne prognoz bilansu systemu elektroenergetycznego, przeprowadzone przez Enel X, godzinowe rezerwy mocy w latach 2021-2022 przekraczają wymagane 18-procentowe minimum długookresowe. W prognozie nie występują okresy poniżej krytycznego, 9-procentowego progu, przy którym PSE może ogłaszać okresy zagrożenia.

- Atrakcyjność uczestnictwa odbiorców energii w programach DSR zależy od tego jak często można spodziewać się okresów zagrożenia, wiążących się z ryzykiem faktycznego wezwania do zmniejszenia poboru mocy. Zarówno prognozy PSE, jak i analizy przygotowany na nasze zlecenie przez KPMG wskazują, że ryzyko to jest bardzo małe i uczestnictwo w programie nie będzie dużym obciążeniem dla odbiorców - dodaje Jacek Misiejuk.Eksperci KPMG opracowali raport na zlecenie Enel X, w którym przeanalizowali kondycję systemu elektroenergetycznego w latach 2017-2019. Między innymi oszacowali liczbę sytuacji, w których PSE mogłoby ogłosić okres zagrożenia, oraz tych, kiedy odbiorcy faktycznie musieliby ograniczyć pobór, gdyby w badanym okresie obowiązywały zasady rynku mocy.Jak pokazały symulacje, warunki umożliwiające ogłoszenie okresów zagrożenia wystąpiłyby tylko przez 2 dni w ciągu trzech lat (łącznie przez 4 godziny). Nawet w najbardziej ostrożnym wariancie nie uwzględniającym wielu dostępnych dla PSE rezerw, łączna liczba dni, w których mogły by być ogłoszone okresy zagrożenia, spadała z roku na rok z 23 do 4.Analitycy KPMG porównali też prognozy popytu na energię elektryczną w latach 2021-2024 ze spodziewaną dynamiką jej podaży oraz spodziewaną kondycją systemu elektroenergetycznego. Czynnikiem potencjalnie destabilizującym system może być wzrost udziału w miksie energetycznym energii pochodzącej z OZE, których wydajność zależy od pory roku i pogody.Wzrost ten, jak podano, nie będzie jednak na tyle duży, by mógł wpłynąć na poziom rezerw mocy. Jednocześnie modernizacje oraz budowa nowych mocy wytwórczych, a także udział fotowoltaiki w szczytach letnich, zrekompensuje wyłączenia ze względu na wyeksploatowanie i nie spełnianie norm emisji części najstarszych bloków.