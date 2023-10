Enel X Polska kończy kontraktowanie na DSR zaczynający się od 2024

Enel X Polska finalizuje z firmami kontrakty na programy DSR zaczynające się od 2024. - W końcu września dysponowaliśmy mocą 546 MW, a kolejne znaczące moce dochodzą do naszego portfela od października tego roku i od początku przyszłego - mówi Jacek Misiejuk, prezes firmy.

W ramach usługi Demand Side Response (DSR), czyli zarządzania popytem na moc, odbiorcy energii mają możliwość oferowania za wynagrodzeniem zdolności do ograniczania poboru mocy. Robią to m.in. za pośrednictwem agregatorów, do których należy Enel X Polska.

Spółka ta podała, że liczba klientów firmy przekroczyła 400 podmiotów biznesowych, które do programu DSR wprowadziły łącznie ponad 500 obiektów. Enel X Polska liczy na to, że utrzyma dobrą passę także w tym roku.

- Wczesna jesień to dla nas zwykle czas wytężonej pracy. Właśnie teraz finalizujemy ostatnie umowy z firmami, które za naszym pośrednictwem chcą wziąć udział w programie DSR - mówi Jacek Misiejuk, prezes zarządu Enel X Polska, cytowany w komunikacie.

- W końcu września dysponowaliśmy mocą 546 MW, a kolejne znaczące moce dochodzą do naszego portfela od października tego roku i od początku przyszłego roku - powiedział Jacek Misiejuk.

Szef Enel X Polska stwierdził ponadto, że jest coraz więcej różnorodnych branż, w których odbiorcy znajdują zasoby elastyczności w poborze energii.

- Możemy ułatwić im przekształcenie tych zasobów w źródło stałych przychodów, a jednocześnie pomóc PSE (Polskim Sieciom Elektroenergetycznym - red.) zabezpieczyć się przed blackoutem lub wprowadzeniem stopni zasilania w przypadku ewentualnego braku dyspozycyjnych mocy w elektrowniach - powiedział Jacek Misiejuk.

Enel X Global Retail, czyli Enel X, to linia biznesowa włoskiej grupy Enel zajmująca się usługami energetycznymi. Obecnie Enel X zarządza globalnie zasobami redukcji zapotrzebowania na moc na poziomie 9,3 GW w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Azji oraz Oceanii. Enel X świadczy na polskim rynku usługi DSR od 2017 roku.