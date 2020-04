Energa będzie Orlenu bardzo szybko

PKN Orlen w wezwaniu kupił 80 proc. akcji grupy Energa dających 85 proc. głosów na WZA. Rozliczenie wszystkich transakcji ma nastąpić 30 kwietnia 2020 r. - Przejęcie przez Orlen daje Enerdze drugie życie – przekonywał wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas wspólnej konferencji z prezesem płockiego koncernu Danielem Obajtkiem.

Przejęcie przez PKN Orlen grupy Energa wpisuje się w naszą politykę gospodarczą, pokazuje jak ważny jest udział państwa w gospodarce, że państwo może być dobrym właścicielem, że państwowe firmy mogą same się dobrze rozwijać i jednocześnie mogą wspierać rozwój naszego kraju – powiedział podczas konferencji Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

Wicepremier zapewniał, że Energa pozostanie na Wybrzeżu i pozostaje firma niezależną. - Przejęcie przez Orlen to nie jest żadne zwijanie i likwidowanie Energii, to daje jej drugie życie – przekonywał Jacek Sasin.

Rozpoczęty dziś wykup akcji pomorskiej spółki to ważny krok w realizacji strategii rozwoju grupy Orlen i budowy silnego koncernu multienergetycznego – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

- Przejęcie grupy Energa przez PKN Orlen pozwoli na stworzenie silnego koncernu multienergetycznego z dużym udziałem odnawialnych źródeł w produkcji energii i rozbudowaną siecią dystrybucyjną. Rozpoczęty dziś wykup akcji pomorskiej spółki to ważny krok w realizacji strategii rozwoju grupy Orlen i budowy silnego koncernu multienergetycznego – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen podczas wspólnej konferencji z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem.



- Mamy pewność, że przyszłość należy do silnych koncernów o zdywersyfikowanych obszarach działalności, odpornych na czynniki makroekonomiczne, a także na tak nadzwyczajne sytuacje, jak stan epidemii. Mamy już mocny pion energetyczny, który po przejęciu Energi będziemy jeszcze bardziej rozwijać. Zwiększy to stabilność funkcjonowania całej grupy, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w konsekwencji również polską gospodarkę – mówi Daniel Obajtek.



- Przejęcie przez PKN Orlen grupy Energa wpisuje się w naszą politykę gospodarczą, pokazuje jak ważny jest udział państwa w gospodarce, że państwo może być dobrym właścicielem, że państwowe firmy mogą same się dobrze rozwijać i jednocześnie mogą wspierać rozwój naszego kraju – powiedział podczas konferencji Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.



Jak wyliczył, Skarb Państwa dzięki przeprowadzonej transakcji uzyska jednorazowe wpływy do budżetu państwa w wysokości 1,78 mld zł.



Według Jacka Sasina, ta transakcja udowadnia, że możemy budować silne podmioty gospodarcze, zdolne do tego, aby konkurować z międzynarodowymi koncernami i zdobywać rynki zagraniczne.



- Drugi etap w tym rozwoju to przejęcie przez Orlen grupy Lotos. Po zamknięciu tej transakcji to będzie największy koncern w Polsce – podkreślił Jacek Sasin.



Przejęcie @EnergaSA przez PKN ORLEN pozwoli na stworzenie silnego koncernu multienergetycznego z dużym udziałem odnawialnych źródeł w produkcji energii i rozbudowaną siecią dystrybucyjną. Rozpoczęty dziś wykup akcji pomorskiej spółki to ważny krok w realiz https://t.co/AmIsySjPua — ORLEN (@PKN_ORLEN) April 27, 2020

Drugie życie dla Energi

Wiele obaw powodowało to, czy Energa zostanie wchłonięta przez Orlen, czy będzie funkcjonować jako oddzielny podmiot. Minister Sasin rozwiał wątpliwości.