Energa debiutuje w Zielonym Indeksie

Podstawowa działalność Energi, jednej z czterech największych zintegrowanych pionowo grup energetycznych w Polsce, obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną. To obszar, biorąc pod uwagę specyfikę polskiego sektora energii, będący głównym źródłem krajowej emisji gazów cieplarnianych. Jednak Enerdze udało się ją znacząco zredukować. Ostatnie trzy lata są pod tym względem spektakularne.

Innowacje obniżają emisje

Zaświecić przykładem

Najnowsze rozwiązania

Na 1 pracownika w 2019 roku przypadła emisja 330,7 ton CO2e, czyli była o 22,3 proc. mniejsza w porównaniu z poziomem z 2017 r. - 425,8 ton.Jak informuje zarząd, w celu obniżenia emisji dwutlenku węgla Grupa Energa m.in.:- ogranicza produkcję energii z węgla kamiennego, a rozwija z OZE i źródeł niskoemisyjnych,- poprawia efektywności energetyczną elektrowni i elektrociepłowni, zastępując starsze instalacje nowymi, o wysokiej sprawności i spełniającymi restrykcyjne normy środowiskowe dotyczące emisji zanieczyszczeń,- rozwija infrastrukturę przesyłowo-dystrybucyjną, m.in. budując infrastrukturę obniżającą emisyjność systemów energetycznych,- redukuje zużycie surowców, wody i energii oraz ogólnie – „realizuje transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”.W celu zmniejszenia pośredniej emisji gazów cieplarnianych Energa Operator systematycznie wymienia transformatory i modernizuje infrastrukturę sieciową, ograniczając straty energii elektrycznej w sieciach. W 2018 r. wymieniono 19 transformatorów WN/SN oraz 797 transformatorów SN/nn, co przyczyniło się do zmniejszenia emisji CO2 o ponad 1055 ton, a podobne działania w 2019 r. ograniczyły te emisje o 222,8 ton.Na podkreślenie zasługują inwestycje w nowe technologie spółki Energa OZE. Mają na celu nie tylko rozwój i wzrost potencjału wytwórczego, ale umożliwiają też wdrożenie przyjaznych dla środowiska nowatorskich rozwiązań.Przykładem jest międzynarodowy projekt NEDO – wybudowany w 2019 r. prototypowy, hybrydowy magazyn energii na terenie Farmy Wiatrowej Bystra, którego testy rozpoczęły się w tym roku. Zainstalowane w nim baterie litowo-jonowe i kwasowo-ołowiowe zapewnią magazynowi pojemność 27 MWh i mocy 6MW. To największa w Polsce tego typu instalacja.Innym prowadzonym przez spółkę projektem badawczo-rozwojowym jest pływająca instalacja fotowoltaiczna. Po okresie testowania instalacji pilotażowej i jej pozytywnych wynikach zdecydowano o rozpoczęciu przygotowań do realizacji farmy o mocy 0,5 MW. zlokalizowanej na zbiorniku wodnym przy Elektrowni Wodnej Łapino.W celu redukcji bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych spółki Grupy wymieniają flotę samochodową, zarówno na pojazdy spełniające emisji spalin EURO 6, jak i pierwsze pojazdy z napędem elektrycznym.W roku 2020 realizowane są kolejne inwestycje w infrastrukturę wytwórczą, które w zdecydowany sposób minimalizują ich oddziaływanie na środowisko, przy jednoczesnym znacznym podniesieniu sprawności już istniejących źródeł.W spółce Energa Elektrownie Ostrołęka planowane jest przekazanie do użytkowania instalacji odsiarczania spalin II, która gwarantuje spełnienie wymogów europejskiej dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych oraz konkluzji BAT dla emisji dwutlenku siarki w odprowadzanych spalinach.W sektorze ciepłowniczym Energa skupia się m.in. na redukcji strat dystrybucyjnych w sieci. Środki na to działanie są kierowane m. in. na modernizację węzłów cieplnych oraz wymianę rur ciepłowniczych na preizolowane.Ale ciepłowniczy segment w działalności Energi to także zasadnicze zmiany w strukturze wytwarzania. W Elektrociepłowni Elbląg, należącej do spółki Energa Kogeneracja, do 2025 r. realizowany będzie (kosztem ok. 190 mln zł) program inwestycyjny, którego celem jest zastąpienie węgla przez gaz ziemny.Przyrost zielonych mocy jest wyzwaniem dla sektora dystrybucji. We wrześniu E nerga Operator rozpoczęła budowę głównego punktu zasilania w miejscowości Fitowo (gm. Biskupiec). Ta stacja elektroenergetyczna przyczyni się do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej w regionie, ale też zapewni lepsze warunki dla rozwoju OZE.