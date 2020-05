Energa i Enea zrobiły odpisy na Ostrołękę

Enea i Energa, dwie państwowe grupy energetyczne, które miały budować blok węglowy w Elektrowni Ostrołęka, podjęły decyzje o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość udziałów spółki Elektrownia Ostrołęka, której są wspólnikami, do zera. Enea podjęła też decyzję o dokonaniu odpisu udzielonych Elektrowni Ostrołęka pożyczek wraz z odsetkami.

Z kolei Energa podała, że uwzględnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy Energa udziału w stracie Elektrowni Ostrołęka ujmowanej metodą praw własności, spowodowało obniżenie wartości inwestycji w spółkę Elektrownia Ostrołęka „ do wartości zero zł.”- Stanowiło to ma jednocześnie przesłankę do dokonania całkowitego odpisu wartości udziałów w spółce (Elektrownia Ostrołęka -red.) w jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta- podała Energa.Energa podała, że szacowany wpływ powyższych zdarzeń na skonsolidowany wynik netto grupy Energa za 2019 rok wynosi -443 mln zł, a na jednostkowy wynik netto Energi za 2019 rok -453 mln zł. W obu przypadkach, wskazała Energa, jest to zdarzenie o charakterze niegotówkowym, pogarszającym wynik netto bez wpływu na wynik EBITDA.Enea i Energa podały, że ostateczne wielkości odpisów zostaną podane w sprawozdaniach za 2019 rok.Przypomnijmy, że PKN Orlen, który od 30 kwietnia jest większościowym udziałowcem Energi, zadeklarował wstępną gotowość bezpośredniego zaangażowania finansowego w projekt Ostrołęka C. Postawił jednak warunek. Zaangażowanie będzie możliwe wyłącznie w przypadku zmiany założeń technologicznych dla inwestycji na technologię opartą na paliwie gazowym - wynika z komunikatu giełdowego PKN Orlen.Zobacz także: PKN Orlen chce kontynuować budowę Ostrołęki. Jest jednak warunek