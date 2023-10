Energa inwestuje w ochronę środowiska. Elektrownia zyska przepławkę

Energa Wytwarzanie buduje nową przepławkę dla ryb przy elektrowni wodnej Skarszów Dolny. Obecnie w przepławki wyposażonych jest 11 małych elektrowni wodnych spółki, a ta w Skarszewie Dolnym nie będzie ostatnią.

Energa, która sama kontrolowana jest przez Orlen, poinformowała, że jej spółka Energa Wytwarzanie przy jazie na rzece Skotawie, dopływie Słupi, buduje nową przepławkę.

Dzięki temu ryby będą mogły migrować w górę i w dół jej nurtu, zamiast trafiać do sztucznego kanału zasilającego należącą do spółki elektrownię wodną Skarszów Dolny. Elektrownia leży ok. 17 km od Słupska, wybudowana została w 1922 roku.

Do tej pory w ramach inwestycji zrealizowano ok. 60 proc. wszystkich prac budowlanych, w tym 90 proc. betonowania. Obecnie w budowie są konstrukcje betonowych ścian oraz płyta denna kolejnych sekcji koryta przepławki.

Po zakończeniu betonowania wykonane zostaną, jak podano, specjalne komory wewnątrz przepławki, które posłużą spowolnieniu przepływającej przez obiekt wody, aby jej pęd nie zaszkodził rybom ani nie wpłynął na samo starorzecze.

Ponadto oprócz przepławki planowany jest też montaż bariery elektrycznej na wlocie do kanału derywacyjnego obiektu, która ułatwi kierowanie ryb w stronę wejścia do przepławki i dalej do starorzecza Skotawy. Zakończenie budowy przepławki planowane jest w grudniu 2023.

Przepławki to drogi wodne budowane dla ryb żyjących w rzekach, których wody zasilają elektrownie wodne. Pozwalają one rybom na pokonywanie stopni wodnych, zmniejszając wpływ elektrowni na środowisko.

Obecnie, jak podała Energa, w przepławki wyposażonych jest 11 małych elektrowni wodnych Energi Wytwarzania: Drzeżewo, Borowo, Wojdyty, Kotowo, Łyna, Brąswałd, Braniewo, Rakowiec, Rościno, Smołdzino i Biesowice.

Energa poinformowała ponadto, że w najbliższych latach Energa Wytwarzanie planuje budowę przepławek w kolejnych swoich hydroelektrowniach małej mocy, na terenie woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Energa Wytwarzanie ma 44 małe elektrownie wodne. Spółka zarządza też największa w Polsce przepływową elektrownią wodną na stopniu wodnym we Włocławku. Łącznie hydrolelektrownie spółki dysponują mocą zainstalowaną wynoszącą 202 MW.