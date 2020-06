Energa Kogeneracja z nową umową dla Elbląga. Będą duże inwestycje

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC) i Energa Kogeneracja doszły do porozumienia. Obie firmy podpisały długoterminową umowę zakładającą m.in. inwestycję w kotłownię rezerwowo-szczytową o mocy cieplnej 114 MWt.

Energa Kogeneracja sfinansuje też tymczasowe źródło zasilania systemu ciepłowniczego oraz zrealizuje swój plan inwestycyjny.



Zakłada on budowę do końca 2021 roku kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy cieplnej 114 MWt, a do końca 2024 roku – gazowego bloku kogeneracyjnego, produkującego ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu.



Będzie to kolejne obok bloku biomasowego wysokosprawne źródło wytwarzające energię na potrzeby mieszkańców Elbląga. Koszt programu inwestycyjnego spółki szacowany jest na ok. 243 mln zł.



Inwestycja w nowoczesne i ekologiczne źródło kogeneracyjne gwarantuje ciągłość dostaw i optymalne ceny ciepła.



W okresie przejściowym, tj. do czasu oddania do eksploatacji efektywnego i docelowego źródła, ciepłownia EPEC przy ulicy Dojazdowej będzie miała pierwszeństwo przed instalacjami tymczasowymi w zasilaniu sieci ciepłowniczej – jest to rozwiązanie systemowe.



Warto też wspomnieć, że w ramach porozumienia i zgodnie z programem inwestycyjnym EKO już dzisiaj na terenie EC Elbląg prowadzone są szeroko zakrojone prace modernizacyjne i optymalizacyjne, w szczególności w zakresie zwiększenia elastyczności pracy bloku biomasowego.



– Umowa daje korzyści obu stronom, a przede wszystkim odbiorcom ciepła. To nie tylko bezpieczeństwo i ciągłość dostaw, ale też zastosowanie nowych rozwiązań, poprawiających efektywność całego systemu. Ważny jest też efekt środowiskowy, nowe źródło to czystsze powietrze w Elblągu. Z punktu widzenia EPEC ważne są także wypracowane mechanizmy kontrolne. komentuje Andrzej Kuliński, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.



Umowa jest długoterminowa. Daje gwarancję odbioru ciepła produkowanego przez Energę Kogeneracja i pewność, że nowe inwestycje w aktywa ciepłownicze w kolejnych latach będą czynnie wykorzystywane.

- Przyjęte rozwiązanie jest przede wszystkim korzystne dla mieszkańców i potwierdza perspektywę oraz naszą wolę inwestycji w mieście. Porozumienie z miastem otwiera nowe możliwości i pozwala realizować zapowiadane plany inwestycyjne - mówi Michał Wawryn, prezes Energa Kogeneracja.- W dyskusji nad przyszłością elbląskiego systemu ciepłowniczego chodziło o coś więcej, niż tylko transakcję kupna-sprzedaży. Wzięliśmy pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa, realizację potrzeb społeczności lokalnej, spełnienie wymogów środowiskowych. Wypracowaliśmy porozumienie, które będzie solidną podstawą partnerskiej współpracy na kolejne, długie lata. Cieszymy się, że Energa włączy się w dalszy rozwój nowoczesnego miasta - komentuje Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.Zgodnie z zawartą umową, Energa Kogeneracja ma zagwarantowaną ciągłość odbioru wytwarzanego ciepła przez miejską sieć ciepłowniczą.