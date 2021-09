Energa kupi pół miliona inteligentnych liczników

Energa Operator rozstrzygnęła przetarg na dostawy blisko pół miliona liczników zdalnego odczytu. Już wkrótce spółka będzie miała blisko 2 miliony takich urządzeń i tym samym umocni się na pozycji krajowego lidera pod względem ilości posiadanych inteligentnych liczników.

Licznik plus infrastruktura

W przyszłości zdalne liczniki pozwolą również na udział odbiorców i prosumentów, w tworzącym się rynku usług związanych z elastycznością sieci.- Na zdalne opomiarowanie należy patrzeć szerzej niż przez pryzmat samego tylko pozyskiwania odczytów. Jego wykorzystanie umożliwi skoordynowanie działań przyłączonych do sieci odbiorców energii, jej wytwórców, a także prosumentów, pozwalając na bilansowanie sieci na wszystkich poziomach oraz optymalne wykorzystanie generowanej przez OZE energii, w pobliżu miejsca jej wytworzenia. W momencie, w którym 100 proc. odbiorców energii w Polsce objętych będzie zdalnym pomiarem uzyskamy rzeczywisty bilans, pozwalający na ograniczenie strat sieciowych do minimum, przy zapewnieniu bezpiecznych dostaw energii elektrycznej – dodaje Krzysztof Bortkiewicz.Energa Operator zwiększając liczbę zdalnych układów pomiarowych, jednocześnie sukcesywnie rozbudowuje infrastrukturę, pozwalająca na przesyłanie, za pomocą linii energetycznych, zbieranych przez nie danych.Wszystkie dotychczas stosowane elementy systemu komunikacyjnego bazują na rozwiązaniach otwartych, które mogą być dostarczane lub modyfikowane przez wielu producentów. Takie podejście korzystnie przekłada się na ograniczanie kosztów wdrożenia i utrzymania infrastruktury.- Liczniki, które są przedmiotem umów zawartych w tym tygodniu uwzględniają kolejne elementy rozwoju technologicznego m.in. automatyczne wyszukiwanie faz nośnych sygnału po PLC oraz wykorzystywanie szerokopasmowej częstotliwości komunikacji. W perspektywie najbliższej przyszłości możliwość stałego rozwoju liczników w ramach prowadzonych postępowań zakupowych jest dla nas ważnym elementem dostaw urządzeń z powodu zaadresowanych wobec OSD oczekiwań legislacyjnych oraz możliwości dostosowywania infrastruktury do nowych rozwiązań technologicznych – dodaje Ewa Sikora, dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych Energa OperatorMontaż liczników rozpocznie się w 2022 roku.