Energa kupuje zielone projekty za 107 mln euro

Energa Wytwarzanie kupi od Greenvolt Power projekty OZE za 107 milionów euro. W zielonym portfolio są parki Sompolno i Opalenica z instalacjami OZE o łącznej mocy 58,6 MW.





Greenvolt Power to spółka należąca do grupy Greenvolt, specjalizująca się w wielkoskalowych projektach wiatrowych i fotowoltaicznych. Jak poinformowano 24 lipca, sprzedaż Energi Wytwarzanie części polskich projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 58,6 MW jest zgodna z planem strategicznym rotacji aktywów grupy.

Portfolio obejmuje projekt Opalenica, na który składają się trzy parki fotowoltaiczne o łącznej mocy 22 MW, oraz Sompolno, z instalacjami wiatrowymi o mocy 26MW i instalacjami fotowoltaicznymi o mocy 10 MW.

Projekt Opalenica rozpocznie eksploatację komercyjną w grudniu 2023 r. a Sompolno – pół roku później.

Porozumienie w sprawie sprzedaży zostało podpisane ze spółką Energa Wytwarzanie, która należy do grupy Energa, a szerzej – także grupy Orlen. Podstawowa działalność grupy Energa obejmuje wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i cieplnej oraz obrót gazem.

Energa Wytwarzanie zarządza już 45 elektrowniami wodnymi, 6 farmami wiatrowymi i 6 instalacjami fotowoltaicznymi.

Natomiast Greenvolt realizuje w Polsce instalacje o mocy 3,4 GW, jest też obecna na kilku rynkach europejskich i amerykańskim.