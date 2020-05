Energa Obrót ma nowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Energa Obrót z Grupy Energa oddała do użytku siedem nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które zlokalizowane są w Trójmieście, Jastarni, Pucku i Kosakowie (Pomorskie), a także w Płocku (Mazowieckie).

Informując o tym, że właściciele pojazdów elektrycznych mogą korzystać z kolejnych stacji ładowania Energi Obrotu na Pomorzu oraz w Płocku, Grupa Energa podkreśliła w czwartek, że zgodnie z przyjętą tam strategią biznesową rozwoju elektromobilności, "poszczególne stacje ładowania zlokalizowane są w miejscach mogących zapewnić jak największe zainteresowanie".

W całej sieci spółki działają już 43 tego typu obiekty – podała Grupa Energa.



Jak podano, dlatego nowe urządzenia znajdują się m.in. przy obiektach branży hotelarskiej, np. Dom Zdrojowy w Jastarni, Marriott Resort & SPA w Sopocie, a także centrach handlowych - Galeria Arkadia w Pucku, Galeria Szperk w Kosakowie czy m.in. przy kompleksach biurowych - Inopa i Torus w Gdańsku oraz jednostkach samorządowych - Urząd Miasta Płocka.

"Energa Obrót oddała do użytku siedem nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Łącznie w ramach sieci spółki działają już 43 tego typu obiekty, oferując 83 punktów ładowania. Nowe ładowarki pojawiły się na terenie Trójmiasta, a także w Jastarni, Pucku, Kosakowie i Płocku" - przekazała w komunikacie Grupa Energa. Jak wyjaśniła, pięć z nowych obiektów to standardowe stacje AC, a dwie - w Gdańsku i Pucku - szybkiego ładowania DC.

W komunikacie podkreślono, że spółka Energa Obrót ma w planach dalszy rozwój swej sieci, "a kolejne inwestycje są już w trakcie przygotowań". "Oprócz tego, spółka Energa Oświetlenie planuje pilotażowe instalacje stacji ładowania na należących na słupach oświetleniowych" - podała Grupa Energa. Zapowiedziała, iż dwa z trzech planowanych urządzeń o mocy w przedziale od 3,7 do 22 kW powstaną w Gdyni, lokalizacja ostatniego jest obecnie ustalana.





"Stacje instalowane na oświetleniu ulicznym są szybsze i tańsze w budowie, a przy tym wszechstronne - po prostej w wykonaniu modyfikacji mogą ładować nie tylko samochody, ale np. również hulajnogi czy rowery elektryczne" - zaznaczyła Grupa Energa. Oceniła jednocześnie, że "rozbudowana infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych jest niezbędna z punktu widzenia rozwoju elektromobilności w Polsce i jej popularyzacji wśród konsumentów".

"Swobodny dostęp do stacji ładowania może być jednym z argumentów przemawiających na rzecz przesiadania się Polaków z pojazdów spalinowych na samochody zeroemisyjne. Rozwijająca się sieć Energi Obrotu jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie, pozwalając podróżować pojazdami elektrycznymi swobodniej w coraz dalsze zakątki kraju, bez obawy o brak możliwości skorzystania z usługi ładowania" - podkreślono w komunikacie.

Według Grupy Energa, "zainteresowanie polskich konsumentów elektromobilnością rośnie, na co wyraźnie wskazują dane z Licznika Elektromobilności, prowadzonego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego" - według publicznych danych na koniec pierwszego kwartału tego roku w Polsce zarejestrowano ok. 10,7 tys. samochodów elektrycznych, przy czym w tym samym okresie 2019 r. było ich o ponad połowę mniej, ok. 4,9 tys.

Z końcem kwietnia PKN Orlen, mający swą siedzibę w Płocku, nabył 80 proc. akcji Grupy Energa, stając się tam właścicielem ok. 85 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jak informował wówczas płocki koncern, tym samym formalnie stał się on właścicielem firmy z Gdańska. PKN Orlen podkreślał, iż przejęcie kapitałowe Grupy Energa to największa tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym. Według niego, jest to jeden z elementów budowy multienergetycznego koncernu, którego plan zakłada również przejęcie gdańskiej Grupy Lotos.