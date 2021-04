Energa Obrót przeprowadzi audyt całej zewnętrznej sieci sprzedaży

Specjalny zespół Energi Obrót przeprowadzi audyt całej zewnętrznej sieci sprzedaży - poinformowała Energa. Kilka dni temu pojawiły się informacje o tym, że pracownicy jednej z zewnętrznych firm zatajali przed klientami dodatkowe opłaty w umowach.

Jak poinformowała Energa, kontrola obejmie wszystkich partnerów zewnętrznych prowadzących sprzedaż door-to-door, a następnie partnerskie punkty sprzedaży.

W związku z informacjami o standardach sprzedaży w firmach zewnętrznych, które świadczą usługi na rzecz Energi Obrotu, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek polecił przeprowadzić audyt całej zewnętrznej sieci sprzedaży spółki - podała Energa. Za przeprowadzenie kontroli odpowiedzialny jest specjalny zespół roboczy Energi Obrotu. PKN Orlen jest właścicielem Energi.

Jak informowała w ubiegłym tygodniu spółka, pierwsze procedury wyjaśniające wdrożono po tym, jak z informacjami dotyczącymi standardów sprzedaży w kanale door-to-door zgłosił się przedstawiciel handlowy, który pracował dla podmiotu, obsługującego ten kanał.

Radio RMF przytoczyło relacje klientów Energi Obrót, którzy podpisali aneksy do umów na dostawę energii elektrycznej. Według nich, przedstawiciele handlowi ukrywali przed nimi, że aneksy przewidują dodatkową opłatę handlową, sięgającą w niektórych przypadkach niemal 30 zł miesięcznie.

Jak przypomniała Energa, w razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu i przebiegu procesu zawarcia umowy z partnerem zewnętrznym działającym na rzecz spółki, klient może się skontaktować ze spółką osobiście, telefonicznie oraz przez stronę internetową spółki. Każdorazowo zgłoszenie podlega szczegółowej i indywidualnej analizie - zapewniła spółka.

Przypomina również, że przedstawiciele handlowi zewnętrznych partnerów spółki mają obowiązek opierać swoją pracę na standardach, które wynikają m. in. z Księgi standardów obsługi klienta Energi Obrotu. Mają obowiązek m.in. przedstawić celu wizyty, ofertę, w tym cen prądu i opłatę handlową, wskazanie okresu trwania umowy oraz - w przypadku wyboru oferty, okresu jej obowiązywania, poinformowanie o prawie do wypowiedzenia umowy i prawie do odstąpienia od umowy, oraz poinformowanie o aktualnym nieponoszeniu przez klienta kosztów związanych z opłatą handlową w przypadku klienta rozliczanego na podstawie taryfy.

Energa przypomniała, że wyłącznie rozliczenie klienta na podstawie taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE nie zawiera opłaty handlowej.Jednak spółka ma szereg ofert, w ramach których poza sprzedażą energii elektrycznej klient zyskuje dodatkowe usługi i korzyści. Każda z umów zawieranych w ramach oferty zawiera opłatę handlową. Wynika ona z kosztów obsługi handlowej, jakie są związane ze świadczeniem klientowi usług oraz dodatkowych korzyści. Wszystkie składniki cenowe oferty, zgodnie z procedurą, powinny zostać przedstawione klientom przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy - podkreśliła Energa.