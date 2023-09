Energa Operator kupi od Apatora liczniki za 160 mln zł

Apator i Energa Operator 25 września 2023 r. zawarli umowę na sukcesywne dostawy liczników energii zdalnego odczytu wraz z modemami komunikacji zastępczej. Całkowita wartość umowy wynosi 160,4 mln zł.

Realizacja dostaw nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Skonsolidowane przychody grupy Apator ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 r. wzrosły o 14 proc. w skali roku, do poziomu 564,1 mln zł. Apator informuje, że jest to najlepsze sprzedażowo pierwsze półrocze w historii grupy.

Skonsolidowany wynik netto pierwszego półrocza 2023 r. był zdecydowanie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i ukształtował się na poziomie 19,8 mln zł (po korekcie o odpis na aktywo podatkowe), mimo utrzymujących się wysokich kosztów odsetkowych.

Energa Operator to spółka wchodząca w skład grupy Energa, która z kolei należy do Orlenu. Spółka posiada ok. 3,2 mln klientów i eksploatuje ok. 193 tys. km linii energetycznych.