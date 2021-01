Energa Operator ma podłączonych 90 tys. mikroinstalacji

Już prawie 90 tys. mikroinstalacji pracuje w sieci Energi Operator wedle stanu na koniec 2020 roku. Mimo trudności związanych z pandemią, 2020 rok był pod względem przyłączonych tego typu źródeł rekordowy. Przybyło ich ponad 60 tys., z czego przeszło 21 tys. w ostatnim kwartale.

Łączną moc zainstalowana wszystkich mikroinstalacji w sieci Energa Operator wynosi obecnie ponad 620 MW. W całym roku 2020 wzrosła ona o ponad 420 MW, natomiast w czwartym kwartale 2020 r. o przeszło 140 MW.Największą popularnością wśród mikroinstalacji cieszy się niezmiennie fotowoltaika, stanowiąc ogromną większość z blisko 90 tys. przyłączonych do sieci spółki źródeł wytwórczych tej kategorii.Do sieci Energi Operator energię dostarcza również prawie 80 mikroinstalacji wykorzystujących energię wody, np. w lokalizacjach dawnych młynów, które zostały dostosowane do tego celu, a także blisko 30 przydomowych elektrowni wiatrowych.Sieć spółki zasilają również inne pojedyncze mikroźródła, np. biogazownie.Energa Operator wchodzi w skład grupy Energa i pośrednio PKN Orlen. Zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej w północnej i środkowej części kraju na terenach województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W pierwszym półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.