Energa Operator ponownie przyłącza mikroinstalacje OZE do sieci

Należący do Grupy Energa operator systemu dystrybucyjnego Energa Operator ponownie przyłącza do sieci instalacje - podała we wtorek spółka. Przyłączenia są prowadzone tam, gdzie da się zachować warunku bezpieczeństwa, związane z epidemią koronawirusa.

Przyłączanie mikroinstalacji do sieci jest możliwe wszędzie tam, gdzie montaż nie wymaga wejścia do mieszkania lub lokalu klienta - podkreśliła Energa.

Dodatkowo elektromonterzy są wyposażeni i zobowiązani do używania środków ochrony osobistej, takich jak płyny dezynfekujące, rękawiczki czy maseczki. Z kolei klienci proszeni są o zachowanie odpowiedniej odległości od pracowników, aby umożliwić im bezpieczne wykonywanie zadań.

Według Energi, przypadki, w których ze względów bezpieczeństwa nie da się wykonać danej operacji i trzeba z nią poczekać na koniec epidemii - stanowią kilka procent wszystkich zgłoszeń.

Energa Operator cały czas instaluje także nowe liczniki energii elektrycznej, na bieżąco usuwa awarie itp. Natomiast odczyty liczników dokonywane są wszędzie tam, gdzie urządzenie znajduje się w miejscu ogólnodostępnym.

W przypadku gdy odczyt jest niemożliwy, spółka prosi klienta o dostarczenie jego stanu. Przy braku tej informacji rozliczenie nastąpi na podstawie szacunku - podkreśliła Energa.

Energa Operator przypomniała, że wkrótce ponad połowa jej klientów będzie korzystać z inteligentnych liczników energii elektrycznej. Spółka ogłosiła przetarg na dostawę blisko 600 tys. takich urządzeń. Po zakupie ich liczba wzrośnie do ponad 1,5 mln. Tzw. inteligentne liczniki między innymi pozwalają na zdalny odczyt w czasie rzeczywistym.