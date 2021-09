Energa Operator rozbudowuje system zarządzania siecią średniego napięcia

Ponad 600 dodatkowych rozłączników oraz tyle samo modemów TETRA zostanie zamontowanych w ramach projektu Smart Grid na sieci średnich napięć Energi Operator - poinformowała należąca do Grupy Orlen Energa. Wartość całego projektu Smart Grid to ponad 240 mln zł.

Dzięki oszczędnościom we wcześniejszych zakupach, liczba rozłączników wraz z modemami łączności będzie mogła wzrosnąć z 1,2 tys. do 1,8 tys. Ma to zwiększyć możliwości zdalnego zarządzania pracą sieci.

Projekt Smart Grid Energii zakłada budowę kompleksowego systemu zarządzania siecią średnich napięć na terenie spółki dystrybucyjnej Energa Operator. Jak zaznaczyła spółka, dzięki oszczędnościom we wcześniejszych zakupach, liczba rozłączników wraz z modemami łączności będzie mogła wzrosnąć z 1,2 tys. do 1,8 tys. Ma to zwiększyć możliwości zdalnego zarządzania pracą sieci.

Jak podkreśla wiceprezes Energi Operator Wiesław Jasiński, projekt Smart Grid jest dla dystrybutora bardzo ważnym wsparciem w procesie automatyzacji infrastruktury, a rozszerzenie jego zakresu pozwoli osiągnąć optymalny poziom nasycenia sieci średniego napięcia łącznikami sterowanymi zdalnie określony przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. PTPiTEE zaleca 14 na 100 km sieci, wskaźnik Energi Operatora wyniesie 14,2.

"Wraz z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych, np. takich jak moduł FDIR (Fault Detection, Isolation and Restoration), znacznie skróci to czas lokalizacji oraz usuwania awarii. Umożliwi także ograniczenie ich zasięgu dzięki szybkiej rekonfiguracji sieci" - wskazał Jasiński.

Jak podkreśla Energa, rozłącznik zamontowany na słupie sieci SN umożliwia odłączenie danego jej odcinka np. celem zasilenia go z innej strony. Do niedawna działania takie wymagały wysłania ekipy pogotowia energetycznego, obecnie coraz częściej cały proces odbywa się zdalnie i może zostać zautomatyzowany z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, takich jak moduł FDIR.

Dzięki algorytmom lokalizacji zwarć jest on w stanie w ciągu chwili odnaleźć i - przy pomocy przełączeń - wyizolować uszkodzony odcinek sieci energetycznej, tak aby jak najmniej odbiorców było dotkniętych awarią.

W ramach projektu Smart Grid Energa planuje też pierwszy etap prac związanych z wprowadzeniem centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA/ADMS.

Jak podała Energa, wartość całego projektu Smart Grid to ponad 240 mln zł. Koszty kwalifikowane to prawie 196 mln zł, z czego 85 proc. - ponad 166 mln zł - to dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.