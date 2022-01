Energa Operator rusza z nowatorskim projektem ważnym dla prosumenckiej rewolucji

Energa-Operator na jednym z mławskich osiedli zamontuje innowacyjną stację transformatorową. Dzięki niej powinny poprawić się warunki produkcji energii z mikroinstalacji, a dodatkowo zbadana zostanie m.in. możliwość wykupowania usługi redukcji zużycia energii od właścicieli paneli fotowoltaicznych - poinformowała spółka.

Platforma zakupowa dla prosumentów

Rozwiązania dla inteligentnej stacji SN/nn FlexStation (FS), opracowane wspólnie z gdańskim Oddziałem Instytutu Energetyki, zostaną przetestowane w trzech lokalizacjach ze znaczną kumulacją mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci niskich napięć, m.in. w Mławie.Drugi obszar działania w projekcie to, jak podała spółka, wypracowanie rozwiązań, które pozwolą dodatkowo zarabiać odbiorcom, a jednocześnie będą wspierać prawidłową pracę sieci energetycznej.- Przetestowana zostanie internetowa platforma zakupowa, za pomocą której przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej będą miały możliwość np. na wykupienie redukcji zużycia energii u danego odbiorcy celem utrzymania parametrów pracy sieci, na zasadach podobnych do tych, które stosują sklepy internetowe i portale aukcyjne- czytamy w komunikacie.Spółka podała, że ten sam mechanizm dotyczyć będzie wytwórców, u których operator będzie mógł na przykład wykupić zmniejszenie lub zwiększenie poziomu dostarczanej energii.Energa Operator podała, że szczegóły przedsięwzięcia będą prezentowane w kolejnych informacjach.