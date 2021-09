Energa Operator ukończyła budowę GPZ Rowy

Energa Operator ukończyła budowę Głównego Punktu Zasilania Rowy w miejscowości Objazda w gminie Ustka (Pomorskie) - poinformowało w czwartek biuro prasowe Grupy Energa. Łączny koszt inwestycji to ponad 34 mln złotych.

Główne Punkty Zasilania (GPZ) to elementy sieci elektroenergetycznej (stacje), które odpowiadają za przekształcanie wysokiego napięcia na średnie oraz za dalszy rozdział energii elektrycznej o wymaganym napięciu do klientów. Odgrywają one kluczową rolę w procesie zapewnienia mocy i dostarczenia energii elektrycznej.

Jak podała w komunikacie prasowym należąca do PKN Orlen Energa, nowy obiekt posłuży do zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej w obszarze nadmorskim, przede wszystkim dla miejscowości Rowy.

"GPZ Rowy umożliwi dalszy rozwój gospodarczy regionu pozwalając na przyłączanie nowych odbiorców i wytwórców energii elektrycznej. Obiekt powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na moc ze strony miejscowości Rowy, ale również Dębin, Wytowna, Przewłoki, Poddąbia oraz Bałamątek"- przekazało biuro prasowe Grupy Energa.

Obszar nadmorski w pobliżu miejscowości Rowy do tej pory zasilany był z GPZ Ustka dwiema liniami średniego napięcia. W przypadku awarii jednej z nich, druga nie była w stanie przejąć pełnego obciążenia, co powodowało przerwy w dostawach energii elektrycznej dla części odbiorców. Jak zapewnia spółka, powstanie GPZ Rowy pomoże rozwiązać ten problem, ponadto - dzięki skróceniu ciągów średniego napięcia - pozwoli na znacznie efektywniejszą dystrybucję energii elektrycznej.

"Nowy obiekt pozwoli również na wyprowadzenie nowych linii średniego napięcia oraz budowę nowych stacji odpowiadających za doprowadzanie energii do odbiorców końcowych. Poszerzy to możliwości konfiguracyjne sieci energetycznej i ułatwi jej optymalizację. Jest to ważne zwłaszcza w okresie letnim, kiedy na tym terenie występują duże wahania w zapotrzebowaniu na moc" - wyjaśniono w komunikacie.

Stacja wyposażona została w transformator 110/15kV o mocy 16 MVA. Posiada ona rezerwowe pole, które umożliwi w przyszłości montaż drugiej jednostki. Stanowiska transformatorów ulokowane zostały w zadaszonych, szczelnych komorach.

Łączny koszt inwestycji związany z budową nowej stacji to ponad 34 mln złotych. Obecnie trwają prace związane z wyprowadzeniem kolejnych linii średniego napięcia z nowo wybudowanego GPZ. Ich ukończenie planowane jest do końca 2021 roku.