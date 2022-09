Energa Operator uruchomiła magazyn energii w Czernikowie w województwie kujawsko-pomorskim. To kolejna lokalizacja, w której będzie testowane współdziałanie magazynu energii z siecią dystrybucyjną, w celu stabilizacji jej pracy.

Energa Operator uruchomiła w Czernikowie w województwie kujawsko-pomorskim nowy magazyn. Znajduje się on w pobliżu dużej farmy fotowoltaicznej (PV).

Nie jest to przypadkowa lokalizacja, bo źródła PV odznaczają się znaczną dynamiką zmian poziomu generowanej energii, co może mieć wpływ na parametry działania sieci, a będzie właśnie testowane współdziałanie magazynu energii z siecią dystrybucyjną, w celu stabilizacji jej pracy.

Do wykonania magazynu użyto baterii litowo-jonowych. Spółka podała, że będzie on dysponował mocą 1 MW oraz pojemnością 2 MWh. W przybliżeniu jest to energia, która pozwala na zasilanie przez dwie godziny około 1000 gospodarstw domowych.

Magazyn w Czernikowie jest drugim tego typu, wybudowanym przez Energę-Operatora. W 2016 roku operator podczas realizacji projektu Lokalne Obszary Bilansowania wybudował w okolicach Pucka, w pobliżu farm wiatrowych, magazyn energii służący do stabilizacji pracy sieci.

Obiekt w Czernikowie powstał w ramach projektu Smart Grid, dzięki któremu sieć średniego napięcia na całym terenie działania Energa-Operator, dostosowana zostanie do standardów sieci inteligentnej.

Projekt ma szeroki zakres, obejmuje m.in. instalację na słupach linii średniego napięcia ponad 1,8 tysiąca zdalnie sterowanych rozłączników, a także 1148 nowoczesnych rozdzielnic w stacjach SN/nn. Dzięki tej infrastrukturze, możliwe będzie zdalne sterowanie i nadzór nad siecią.

Projekt Smart-Grid uzyskał dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 na poziomie 85 proc., czyli w wysokości ponad 166 mln zł.