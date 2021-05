Energa Operator w innowacyjnym europejskim projekcie

Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gmina Przywidz, Energa Operator oraz firma Stay-On wspólnie wypracują rozwiązania integrujące różne elementy systemu energetycznego i nowe jednostki wytwarzania energii odnawialnej na potrzeby społeczności lokalnych. Działania prowadzone będą jako część europejskiego projektu SERENE, dofinansowanego przez UE w ramach programu „Horyzont 2020”. Start polskiego obszaru projektu ogłoszony został 20 maja 2021 podczas spotkania w Przywidzu.

Ważne zaangażowanie mieszkańców

W ramach projektu mają powstać przynajmniej trzy stacje ładowania. Przetestowany zostanie m.in. model wykorzystania pojazdów z napędem elektrycznym w zastępstwie autobusu z silnikiem Diesla do dowożenia dzieci do szkoły, a także technologia Vehicle to grid, która polega na wykorzystaniu pojazdów elektrycznych, jako magazynów energii.Energa podała też m.in., że w ramach projektu w szkole oraz przedszkolu zostaną sprawdzone pilotażowe rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania budynkiem, integrujące systemy klimatyzacji, pompy ciepła oraz magazyn energii elektrycznej, których celem będzie maksymalizacja auto konsumpcji energii wytwarzanej przez panele PV.– Magazyny energii zbudowane będą w dwóch innowacyjnych konfiguracjach. Jeden w technologii tak zwanej przepływowej charakteryzującej się, w porównaniu z innymi technologiami, bardzo długą żywotnością oraz bezpieczeństwem użytkowania. Drugi magazyn energii, wykonany w wersji mobilnej, docelowo będzie pełnił rolę tymczasowego systemu bilansującego wspierającego lokalne sieci dystrybucyjne wyposażone w instalacje OZE. Wszystko będzie kontrolowane przez dedykowany system zarządzania energią – mówi dr inż. Paweł Grabowski, właściciel firmy Stay-On.Energa podała, że optymalizacji pod względem wykorzystania energii z paneli PV ulegnie również praca miejscowej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni. W planach ujęta jest również możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej produkowanej przez budynki oraz wprowadzenie jej do sieci energetycznej.Jak podkreślono w komunikacie, niezwykle istotne dla sukcesu projektu będzie zaangażowanie osób prywatnych. Dlatego w prowadzonych działaniach udział wezmą także mieszkańcy osiedla domów jednorodzinnych posiadający działające instalacje fotowoltaiczne.Rozwiązania wypracowane w obszarach demonstracyjnych SERENE, jak czytamy w komunikacie, zostaną przeanalizowane i ocenione, tak by mogły posłużyć do wyznaczania trendów transformacji energetycznej w Europie.