Energa Operator wspiera rozwój OZE

Energa Operator podpisała umowę z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie projektu budowy i przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej sieci SN (średnie napięcie) - podała spółka. Dodano, że zwiększy to zdolność do przyłączania nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej OZE.

Energa Operator, spółka zależna Energi SA z Grupy Orlen, poinformowała w środę, że na mocy podpisanej z samorządem woj. warmińsko-mazurskiego umowy spółka uzyska dofinansowanie w wysokości 4,7 mln zł na projekt budowy i przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej sieci SN (średnie napięcie). "Inwestycje będą realizowane na terenie olsztyńskiego oddziału Energi Operatora" - dodano.

Prace obejmą pięć zadań w Olsztynie i Elblągu oraz gmin: Dźwierzuty, Ostróda, Zalewo (miasto i obszar wiejski). Zaplanowano je na lata 2020-2021.

"Realizacja projektu zwiększy zdolność do przyłączania nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej OZE, w tym przede wszystkim mikroinstalacji, do sieci dystrybucyjnej na szacowanym poziomie 24 MW. Będzie to miało ogromne znaczenie dla ok. 440 tys. mieszkańców gmin oraz 40 tys. działających tu podmiotów gospodarczych" - podała spółka Energa Operator w komunikacie.

Dofinansowanie ze strony samorządu województwa będzie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.