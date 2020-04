Energa Operator wydała 600 mln zł na inwestycje

Na modernizację i odtworzenie istniejącego majątku na wszystkich poziomach napięć w 2019 r. Energa Operator przeznaczyła blisko 600 mln zł. Podobną kwotę spółka planuje wydać w 2020 r. Duża część inwestycji została przeznaczona na okablowanie linii.

Poprawa niezawodności zasilania

Wybudowano także nową, dwutorową linię wysokiego napięcia relacji Pelplin-Starogard Gdański (oddział Gdańsk) oraz zmodernizowano linie napowietrzne relacji: Polmo-Subkowy i Subkowy-Lignowy (oddział Gdańsk) oraz Janiszew-Adamów (oddział Kalisz) i Płock Góry-Radziwie (oddział Płock).Dzięki poprawie zdolności przesyłowych oraz stanu technicznego tych linii, wzrosło bezpieczeństwo zasilania odbiorców w energię elektryczną. Dodatkowo, nowe linie wybudowane na terenie powiatu starogardzkiego są powiązane ze stacją przesyłowo-rozdzielczą 400/220/110 kV Pelplin.W ramach inicjatywy automatyzacji sieci w liniach napowietrznych SN zainstalowano ponad 500 sztuk łączników z telesterowaniem, natomiast w stacjach wnętrzowych ponad 30 sztuk.Energa Operator kontynuuje również realizację kluczowych inicjatyw, których celem jest systematyczna poprawa wskaźników SAIDI (System Average Interruption Duration Index) oraz SAIFI (System Average Interruption Frequency Index).Osiągnięte w 2019 roku wyniki - SAIDI na poziomie 126,9 min/odb. oraz SAIFI na poziomie 2,02 przerw/odb., są najlepszymi, jakie do tej pory uzyskała spółka.- Osiągnięcie takich rezultatów możliwe było w dużej mierze dzięki sukcesywnej poprawie stanu technicznego sieci oraz coraz szerszemu stosowaniu i udoskonalaniu technologii prac pod napięciem i wprowadzaniu nowoczesnych środków łączności w zarządzaniu siecią. W 2019 roku zakończono budowę ostatnich wież telekomunikacyjnych oraz instalację i uruchomienie stacji bazowych systemu łączności w cyfrowym standardzie Tetra. System w pełnym zakresie jest wykorzystywany na całym terenie działania spółki przez wszystkie służby pogotowia energetycznego - wyjaśnia Energa.W 2019 roku uruchomiono również kolejne dwa rejony dystrybucji z punktami bezpośredniej obsługi klientów dystrybucyjnych. Celem jest nie tylko poprawa komfortu współpracy klientów ze spółką, ale także elastyczna koordynacja prac na sieci, skrócenie czasu reakcji służb energetycznych w sytuacjach awaryjnych oraz zagwarantowanie możliwości na lepsze rozpoznanie lokalnych potrzeb i dostosowanie do nich planów rozwoju sieci.Sieć dystrybucyjna grupy Energa składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni Polski.