Energa Operator z planem inwestycji na ponad 7,6 mld zł

Przewidywane nakłady inwestycyjne Energa Operator w okresie 2020-2025, wynikające z uzgodnionego z URE na ten okres planu rozwoju, wynoszą ponad 7,6 mld zł – wynika z informacji uzyskanej przez WNP.PL.

Realizowane przez gdańskiego operator zadania obejmą m.in. kontynuację procesu automatyzacji sieci średnich napięć, przebudowę linii napowietrznych przebiegających przez tereny zadrzewione na linie kablowe (podziemne) lub izolowane (napowietrzne) oraz rozbudowę sieci średnich napięć w celu zapewnienia dwustronnego zasilania stacji rozdzielczych SN/nn w jak najszerszym zakresie.- Te działania inwestycyjne mają na celu dalszą poprawę wskaźników niezawodności sieci- wskazała Energa.Wdrażane rozwiązania z obszaru IT mają na celu zwiększenie zarówno zakresu, jak i zasięgu monitorowanych parametrów pracy sieci. W ich ramach planowana jest centralizacja oraz automatyzacja procesów sterowania siecią dystrybucyjną.Grupa Energa wypracowała w I kwartale 2020 roku zysk EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 568 mln zł, co oznaczało wzrost o 3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku Największy udział w zysku EBITDA grupy Energa w I kwartale 2020 miał segment dystrybucji, który wypracował 493 mln zł zysku EBITDA wobec 548 mln zł w I kwartale 2019 roku.URE poinformował w minionym miesiącu, że z zatwierdzonych przez Prezesa URE dokumentów wynika, że w latach 2020-2025 największe przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej planują zainwestować prawie 52 mld zł w infrastrukturę sieciową.Te przedsiębiorstwa to Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego oraz pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych: Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja oraz innogy Stoen Operator.