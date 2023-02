Energa Operator z planem montażu prawie pół miliona inteligentnych liczników

Energa Operator ogłosiła przetargi na techniczną obsługę urządzeń pomiarowych. W zakresie zadań potencjalnych wykonawców mieszczą się wymiany liczników tradycyjnych na inteligentne. Jeszcze w tym roku Energa-Operator planuje montaż ponad 480 tys. sztuk takich urządzeń.

Energa-Operator zwiększa liczbę liczników zdalnego odczytu zamontowanych w swojej sieci. Ich liczba, jak podała spółka, przekroczyła już 2 mln i w tym roku według planów ma znacznie wzrosnąć.

Spółka właśnie ogłosiła przetargi na techniczną obsługę urządzeń pomiarowych w każdym ze swoich oddziałów.

W zakresie zadań potencjalnych wykonawców mieszczą się również wymiany liczników tradycyjnych na liczniki inteligentne. Energa-Operator podała, że jeszcze w 2023 roku planuje montaż ponad 480 tys. takich urządzeń.

Techniczna obsługa odbiorców, którą świadczyć będą na rzecz operatora zwycięzcy przetargów, poza wymianą liczników na zdalne, obejmie także m.in. tradycyjne odczyty liczników.

Dla wszystkich oddziałów Energi Operatora w okresie dwóch lat, zamówienie przewiduje wymianę oraz wymianę legalizacyjną ponad 1 mln sztuk liczników (obecnie w ramach takich wymian montowane są wyłącznie liczniki zdalne), a także wykonanie około 10 mln tradycyjnych odczytów.

Techniczna obsługa odbiorców świadczona będzie przez wyłonionych wykonawców od połowy 2023 roku do czerwca roku 2025.

Energa-Operator to spółka z grupy Energa, która z kolei stanowi część grupy Orlen. Jest jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku dostarczyła klientom 17,5 TWh energii, co oznaczało wzrost wolumenu dostaw o 2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021.