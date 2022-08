Energa-Operator zwiększa możliwości przyłączania OZE

Energa-Operator przebuduje Główny Punkt Zasilania Działdowo (GPZ Działdowo), aby zwiększyć potencjał przyłączeniowy dla odnawialnych źródeł energii w woj. warmińsko-mazurskim. Projekt o wartości 9,7 mln zł zrealizowany zostanie z wykorzystaniem dofinansowania UE. Ukończenie prac planowane jest na drugi kwartał 2023 roku - poinformowała spółka.

Alicja Barbara Klimiuk, prezes zarządu Energi-Operatora wskazuje, że przebudowa GPZ Działdowo, to kolejna realizowana przez spółkę inwestycja z wykorzystaniem środków UE, której celem jest zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla OZE.

Unijne środki na celowniku operatora

- W ciągu ostatnich lat pozyskaliśmy już łącznie ponad 228 mln zł. Środki te pozwoliły m.in. na przebudowę dziesięciu głównych punktów zasilania, a także realizację siedmiu projektów z zakresu budowy i modernizacji linii na wszystkich poziomach napięć– mówi Alicja Barbara Klimiuk, cytowana w komunikacie.

– Potrzeby związane z przyłączeniem do sieci nowych OZE są ogromne, dlatego też Energa-Operator planuje zintensyfikować działania na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel, w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027. Co ważne, przewidziane w niej na rozwój energetyki fundusze, są kilkukrotnie wyższe w stosunku do poprzedniej perspektywy – dodaje Alicja Barbara Klimiuk.

GPZ Działdowo to stacja, zmieniająca napięcie wysokie na średnie (110/15 kV). Dzięki niej, z prądu korzystać może ponad 56 tys. mieszkańców oraz 4 tysiące przedsiębiorstw, z samego miasta Działdowo, a także terenów gmin Działdowo, Rybno, Płośnica, Iłowo-Osada i Kozłowo.

Potencjał przyłączeniowe OZE wzrośnie o ponad 14 MW

Energa-Operator podała, że przebudowa GPZ Działdowo zwiększy szacowany potencjał przyłączeniowy dla OZE o ponad 14 MW oraz poprawi bezpieczeństwo dostaw energii dla odbiorców i wpłynie na redukcję strat związanych z jej przesyłem.

Zakres inwestycji obejmuje wymianę obecnie pracujących transformatorów mocy 25 MVA na urządzenia o mocy 40 MVA, a także przebudowę napowietrznych mostów łączących stanowiska transformatorów z rozdzielnią średniego napięcia na mosty kablowe.

Projekt: „Przebudowa GPZ Działdowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” uzyskał dofinasowanie w kwocie 4,1 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

