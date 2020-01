Energa ostrzega o niebezpiecznych mailach

Energa ostrzega klientów przed otwieraniem załączników w mailach, informujących o rzekomo nierozliczonych płatnościach. Energa podkreśla, że to próba podszywania się pod spółki z jej Grupy Kapitałowej.

Jak poinformowała Energa, zagrożenie dla klientów stanowić mogą wiadomości e-mail przesyłane z adresu admin@zamira-company.com, o temacie "Zestawienie nierozliczonych dokumentow energa 2019"(pisownia oryginalna - PAP).

Dołączony do wiadomości plik Excel o nazwie "Zestawienie nierozliczonych platnosci.xls" po otwarciu i zaakceptowaniu uruchomienia makr pobiera na urządzenie szkodliwy plik - podała Energa.

"Ostrzegamy, że plik może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, w tym zaszyfrowania danych, na którym zostanie otwarty, lub kradzieży wrażliwych danych użytkownika, np. danych logowania do konta bankowego" - podkreśliła spółka. Zaapelowała, by nie otwierać dołączonych do wiadomości załączników, które mogą budzić jakiekolwiek podejrzenia.

"Prosimy też o nie otwieranie łączy do stron internetowych, które wywołują jakiekolwiek wątpliwości. Rekomendujemy również weryfikację nagłówków wiadomości oraz ich nadawców" - podkreśliła Energa.