Energa OZE planuje farmę PV na zbiorniku wodnym w Łapinie

Energa OZE planuje realizację projektu pływających paneli fotowoltaicznych (PV) na wodzie. Projekt zakłada instalację paneli fotowoltaicznych o mocy do 0,5 MW na zbiorniku wodnym przy Elektrowni Wodnej Łapino, eksploatowanej przez Energę OZE. Powierzchnia paneli ma wynieść do 0,5 ha, czyli ok. 1,25 proc. całkowitej powierzchni zbiornika.